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В Киеве пригрозили США "образцово-показательной истерикой"
В Киеве пригрозили США "образцово-показательной истерикой" - РИА Новости, 31.05.2022
В Киеве пригрозили США "образцово-показательной истерикой"
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил, что Киев устроит Вашингтону "образцово-показательную истерику", если тот не предоставит... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:59
2022-05-31T08:59
2022-05-31T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
киев
украина
нато
алексей арестович
сша
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил, что Киев устроит Вашингтону "образцово-показательную истерику", если тот не предоставит реактивные системы залпового огня. Его словам приводит издание "Страна.UA".Ранее президент США Джо Байден принял решение не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По словам Арестовича, речь идет о снарядах с дальностью стрельбы до 300 километров, но Киеву, как утверждает, подойдут и системы с дальностью стрельбы до 70 километров."Но это речь идет о ракетах, а не о комплексах (для стрельбы этими ракетами). Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику", — заявил Арестович.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, джо байден, киев, украина, нато, алексей арестович , сша
08:59 31.05.2022 (обновлено: 09:18 31.05.2022)
В Киеве пригрозили США "образцово-показательной истерикой"
Советник Арестович обещал устроить истерику Вашингтону, если США не передадут Украине РСЗО