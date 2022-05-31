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В Испании назвали стоимость полного разрыва торговых связей с Россией
В Испании назвали стоимость полного разрыва торговых связей с Россией - РИА Новости, 31.05.2022
В Испании назвали стоимость полного разрыва торговых связей с Россией
Экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта при самом неблагоприятном сценарии в том случае, если будут полностью прерваны торговые отношения с Россией,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:52
2022-05-31T12:52
2022-05-31T12:52
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МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта при самом неблагоприятном сценарии в том случае, если будут полностью прерваны торговые отношения с Россией, согласно экономическому бюллетеню, опубликованному Банком Испании во вторник.Наиболее существенным ударом станет прекращение поставок энергоносителей, которое приведет к потере от 0,8 до 1,4 процентных пункта ВВП в первый год, отмечает ведомство.Как отмечается в бюллетене, отказ от закупок нефти и газа из РФ скажется на всех секторах экономки и вызовет рост производственных издержек.Кроме того, разрыв связей с Россией подстегнет инфляцию, которая может ускориться на 1,7%.Вместе с тем, поясняет Банк Испании, шоковые последствия от прекращения торгового обмена с Россией будут носить временный характер и сойдут на нет, когда страна сможет обеспечить альтернативные поставки энергоносителей и найти рынки сбыта для товаров, прежде направлявшихся в Россию.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, россия, испания
В Испании назвали стоимость полного разрыва торговых связей с Россией
Банк Испании: полный разрыв торговых связей с Россией обошелся бы в 2,4 процента ВВП
МАДРИД, 31 мая – РИА Новости.
Экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта при самом неблагоприятном сценарии в том случае, если будут полностью прерваны торговые отношения с Россией, согласно экономическому бюллетеню
, опубликованному Банком Испании во вторник.
Наиболее существенным ударом станет прекращение поставок энергоносителей, которое приведет к потере от 0,8 до 1,4 процентных пункта ВВП в первый год, отмечает ведомство.
Как отмечается в бюллетене, отказ от закупок нефти и газа из РФ
скажется на всех секторах экономки и вызовет рост производственных издержек.
Кроме того, разрыв связей с Россией подстегнет инфляцию, которая может ускориться на 1,7%.
Вместе с тем, поясняет Банк Испании, шоковые последствия от прекращения торгового обмена с Россией будут носить временный характер и сойдут на нет, когда страна сможет обеспечить альтернативные поставки энергоносителей и найти рынки сбыта для товаров, прежде направлявшихся в Россию.