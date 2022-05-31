https://ria.ru/20220531/ispaniya-1791996368.html

В Испании назвали стоимость полного разрыва торговых связей с Россией

В Испании назвали стоимость полного разрыва торговых связей с Россией - РИА Новости, 31.05.2022

В Испании назвали стоимость полного разрыва торговых связей с Россией

Экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта при самом неблагоприятном сценарии в том случае, если будут полностью прерваны торговые отношения с Россией,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:52

2022-05-31T12:52

2022-05-31T12:52

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МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта при самом неблагоприятном сценарии в том случае, если будут полностью прерваны торговые отношения с Россией, согласно экономическому бюллетеню, опубликованному Банком Испании во вторник.Наиболее существенным ударом станет прекращение поставок энергоносителей, которое приведет к потере от 0,8 до 1,4 процентных пункта ВВП в первый год, отмечает ведомство.Как отмечается в бюллетене, отказ от закупок нефти и газа из РФ скажется на всех секторах экономки и вызовет рост производственных издержек.Кроме того, разрыв связей с Россией подстегнет инфляцию, которая может ускориться на 1,7%.Вместе с тем, поясняет Банк Испании, шоковые последствия от прекращения торгового обмена с Россией будут носить временный характер и сойдут на нет, когда страна сможет обеспечить альтернативные поставки энергоносителей и найти рынки сбыта для товаров, прежде направлявшихся в Россию.

https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1791980117.html

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испания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, россия, испания