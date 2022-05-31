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Юристы готовят иск против России для изъятия ее активов, пишут СМИ

Юристы готовят иск против России для изъятия ее активов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2022

Юристы готовят иск против России для изъятия ее активов, пишут СМИ

Британская газета Guardian заявляет, что консорциум украинских и международных юристов готовит коллективный иск против России, а также лиц, поддерживающих... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:02

2022-05-31T17:02

2022-05-31T17:02

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Британская газета Guardian заявляет, что консорциум украинских и международных юристов готовит коллективный иск против России, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации российских активов за рубежом."Консорциум украинских и международных юристов готовится начать массовый гражданский судебный процесс против российского государства, а также представителей частных военных компаний и бизнесменов, поддерживающих военные действия России, в попытке получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны", - говорится в сообщении газеты.Британский адвокат Джейсон Маккью, занимающийся координацией этой инициативы, заявил газете, что команда из сотен юристов и юридических фирм намерена подать "многочисленные иски против разных целей в разных юрисдикциях", в том числе в США и Британии."План состоит в том, чтобы использовать решения, вынесенные в Великобритании и США, для изъятия российских активов по миру", - пишет газета.Сообщается, что среди возможных целей помимо "российского государства" также, вероятно, будут частные военные компании, такие как "Вагнер", а также связанные с ними бизнесмены. По словам Маккью, коллективный иск будет "частным делом, независимым от украинского государства", однако им понадобится доступ к доказательствам и разведданным Украины. Отмечается, что украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута помогает юристам и следователям связаться с украинскими чиновниками.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что представителей ЧВК "Вагнер", которая не имеет отношения к властям РФ, на Украине нет, но там есть огромное количество наемников из западных стран, воюющих на стороне украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

https://ria.ru/20220531/isterika-1791921552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, мид украины, g7, сша