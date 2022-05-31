https://ria.ru/20220531/intsidenty-1791934476.html

Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году

Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году - РИА Новости, 31.05.2022

Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году

Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года "перевалило" за тысячу и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:00

2022-05-31T10:00

2022-05-31T10:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

политика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года "перевалило" за тысячу и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."С началом специальной военной операции на Украине количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться", - сказал Иванов.Он отметил, что происходящее значительно ухудшило ситуацию в сфере обеспечения безопасности дипмиссий."В этой связи были проведены дополнительные мероприятия по усилению безопасности российских диппредставительств, сотрудников и членов их семей. Каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20220406/bukharest-1782022428.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика