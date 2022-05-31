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Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году - РИА Новости, 31.05.2022
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Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году
Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году - РИА Новости, 31.05.2022
Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году
Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года "перевалило" за тысячу и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:00
2022-05-31T10:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года "перевалило" за тысячу и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."С началом специальной военной операции на Украине количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться", - сказал Иванов.Он отметил, что происходящее значительно ухудшило ситуацию в сфере обеспечения безопасности дипмиссий."В этой связи были проведены дополнительные мероприятия по усилению безопасности российских диппредставительств, сотрудников и членов их семей. Каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши", - сказал замминистра.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика
10:00 31.05.2022
 
Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году

Дипломат Иванов: количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году

© AP Photo / Andreea AlexandruСотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния
Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года "перевалило" за тысячу и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"С началом специальной военной операции на Украине количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться", - сказал Иванов.
Он отметил, что происходящее значительно ухудшило ситуацию в сфере обеспечения безопасности дипмиссий.
"В этой связи были проведены дополнительные мероприятия по усилению безопасности российских диппредставительств, сотрудников и членов их семей. Каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши", - сказал замминистра.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияПолитика
 
 
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