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Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году
Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году - РИА Новости, 31.05.2022
Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году
Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года "перевалило" за тысячу и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:00
2022-05-31T10:00
2022-05-31T10:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года "перевалило" за тысячу и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."С началом специальной военной операции на Украине количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться", - сказал Иванов.Он отметил, что происходящее значительно ухудшило ситуацию в сфере обеспечения безопасности дипмиссий."В этой связи были проведены дополнительные мероприятия по усилению безопасности российских диппредставительств, сотрудников и членов их семей. Каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20220406/bukharest-1782022428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика
Количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году
Дипломат Иванов: количество инцидентов у российских посольств превысило тысячу в 2022 году
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года "перевалило" за тысячу и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"С началом специальной военной операции на Украине
количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться", - сказал Иванов.
Он отметил, что происходящее значительно ухудшило ситуацию в сфере обеспечения безопасности дипмиссий.
"В этой связи были проведены дополнительные мероприятия по усилению безопасности российских диппредставительств, сотрудников и членов их семей. Каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши", - сказал замминистра.