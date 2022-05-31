06:42 31.05.2022 (обновлено: 08:52 31.05.2022)
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет
Вид на Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья Зеленского пали", — сказал собеседник агентства.
По его словам, крымчане в свое время уже сталкивались с подобной ситуацией, когда киевские власти без предупреждения отключили полуостров от мобильной связи. Этот опыт позволил подготовиться к такому развитию событий и помочь освобожденным территориям оперативно перейти на российскую мобильную связь и интернет.
Сейчас жителям достаточно купить уже поступившие в продажу sim-карты российского оператора, заключил Крючков.
Накануне военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве с просьбой помочь восстановить сотовую связь в регионе, после того как украинские военные при обстрелах перебили телефонный кабель и устроили масштабную аварию на магистральной сети. Без мобильной связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. В регионах работали как украинские, так и российские сотовые операторы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военные взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области. Местные власти заявили о планах войти в состав России.