https://ria.ru/20220531/internet-1791912881.html

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет - РИА Новости, 31.05.2022

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T06:42

2022-05-31T06:42

2022-05-31T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его словам, крымчане в свое время уже сталкивались с подобной ситуацией, когда киевские власти без предупреждения отключили полуостров от мобильной связи. Этот опыт позволил подготовиться к такому развитию событий и помочь освобожденным территориям оперативно перейти на российскую мобильную связь и интернет.Сейчас жителям достаточно купить уже поступившие в продажу sim-карты российского оператора, заключил Крючков.Накануне военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве с просьбой помочь восстановить сотовую связь в регионе, после того как украинские военные при обстрелах перебили телефонный кабель и устроили масштабную аварию на магистральной сети. Без мобильной связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. В регионах работали как украинские, так и российские сотовые операторы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Военные взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области. Местные власти заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791919032.html

https://ria.ru/20220531/shtab-1791911735.html

запорожская область

россия

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, россия, украина, херсонская область