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В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок - РИА Новости, 31.05.2022
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В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок
В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок - РИА Новости, 31.05.2022
В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок
В Оренбуржье пять образовательных учреждений получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, где будут внедряться методики преподавания с учётом... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:14
2022-05-31T13:14
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ОРЕНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. В Оренбуржье пять образовательных учреждений получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, где будут внедряться методики преподавания с учётом будущей профессии обучающегося, сообщает пресс-служба правительства региона.Статус инновационных площадок получили Гуманитарно-технический техникум Оренбурга, Оренбургский учетно-финансовый техникум, Оренбургский колледж экономики и информатики, педагогический колледж в Бугуруслане и Орский торгово-технологический техникум.Конкурсный отбор на получение статуса федеральной инновационной пилотной площадки проводил Федеральный институт развития профессионального образования. За победу боролись 525 колледжей и техникумов из всех субъектов РФ. Отбор прошли 387 учреждений.На инновационных площадках будут внедряться методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом будущей профессии обучающегося. К примеру, в курсах обществознания, права, экономики, истории и других общеобразовательных предметов будет отражаться специфика получаемой профессии или специальности. Так, будущий сварщик на уроках русского языка будет больше узнавать о терминах, связанных с этой профессией, учиться грамотно составлять техническую документацию.Всего в Оренбуржье 56 образовательных организаций СПО, в которых проводится обучение по 150 специальностям и профессиям.
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денис паслер, оренбург, оренбургская область, общество, россия
13:14 31.05.2022
 

В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок

© Depositphotos / GoodluzСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Depositphotos / Goodluz
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ОРЕНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. В Оренбуржье пять образовательных учреждений получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, где будут внедряться методики преподавания с учётом будущей профессии обучающегося, сообщает пресс-служба правительства региона.
Статус инновационных площадок получили Гуманитарно-технический техникум Оренбурга, Оренбургский учетно-финансовый техникум, Оренбургский колледж экономики и информатики, педагогический колледж в Бугуруслане и Орский торгово-технологический техникум.
Конкурсный отбор на получение статуса федеральной инновационной пилотной площадки проводил Федеральный институт развития профессионального образования. За победу боролись 525 колледжей и техникумов из всех субъектов РФ. Отбор прошли 387 учреждений.
"Повышение качества преподавания в профессиональных образовательных организациях – это одна из главных задач национального проекта "Образование", инициированного президентом России. Оренбургской области нужна грамотная, эрудированная и профессионально подготовленная молодежь, которая будет социально активна и востребована на рынке труда", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера.
На инновационных площадках будут внедряться методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом будущей профессии обучающегося. К примеру, в курсах обществознания, права, экономики, истории и других общеобразовательных предметов будет отражаться специфика получаемой профессии или специальности. Так, будущий сварщик на уроках русского языка будет больше узнавать о терминах, связанных с этой профессией, учиться грамотно составлять техническую документацию.
Всего в Оренбуржье 56 образовательных организаций СПО, в которых проводится обучение по 150 специальностям и профессиям.
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