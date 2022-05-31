https://ria.ru/20220531/innovatsii-1792000378.html

В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок

В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок - РИА Новости, 31.05.2022

В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок

В Оренбуржье пять образовательных учреждений получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, где будут внедряться методики преподавания с учётом... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:14

2022-05-31T13:14

2022-05-31T13:14

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ОРЕНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. В Оренбуржье пять образовательных учреждений получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, где будут внедряться методики преподавания с учётом будущей профессии обучающегося, сообщает пресс-служба правительства региона.Статус инновационных площадок получили Гуманитарно-технический техникум Оренбурга, Оренбургский учетно-финансовый техникум, Оренбургский колледж экономики и информатики, педагогический колледж в Бугуруслане и Орский торгово-технологический техникум.Конкурсный отбор на получение статуса федеральной инновационной пилотной площадки проводил Федеральный институт развития профессионального образования. За победу боролись 525 колледжей и техникумов из всех субъектов РФ. Отбор прошли 387 учреждений.На инновационных площадках будут внедряться методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом будущей профессии обучающегося. К примеру, в курсах обществознания, права, экономики, истории и других общеобразовательных предметов будет отражаться специфика получаемой профессии или специальности. Так, будущий сварщик на уроках русского языка будет больше узнавать о терминах, связанных с этой профессией, учиться грамотно составлять техническую документацию.Всего в Оренбуржье 56 образовательных организаций СПО, в которых проводится обучение по 150 специальностям и профессиям.

https://ria.ru/20220519/kibersport-1789490811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, оренбург, оренбургская область, общество, россия