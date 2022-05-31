https://ria.ru/20220531/innovatsii-1792000378.html
В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок
В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок - РИА Новости, 31.05.2022
В Оренбуржье появятся пять инновационных образовательных площадок
В Оренбуржье пять образовательных учреждений получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, где будут внедряться методики преподавания с учётом... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:14
2022-05-31T13:14
2022-05-31T13:14
оренбургская область
денис паслер
оренбург
оренбургская область
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776351263_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2e93ce9cc83807ed082662b5792cf52b.jpg
ОРЕНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. В Оренбуржье пять образовательных учреждений получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, где будут внедряться методики преподавания с учётом будущей профессии обучающегося, сообщает пресс-служба правительства региона.Статус инновационных площадок получили Гуманитарно-технический техникум Оренбурга, Оренбургский учетно-финансовый техникум, Оренбургский колледж экономики и информатики, педагогический колледж в Бугуруслане и Орский торгово-технологический техникум.Конкурсный отбор на получение статуса федеральной инновационной пилотной площадки проводил Федеральный институт развития профессионального образования. За победу боролись 525 колледжей и техникумов из всех субъектов РФ. Отбор прошли 387 учреждений.На инновационных площадках будут внедряться методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом будущей профессии обучающегося. К примеру, в курсах обществознания, права, экономики, истории и других общеобразовательных предметов будет отражаться специфика получаемой профессии или специальности. Так, будущий сварщик на уроках русского языка будет больше узнавать о терминах, связанных с этой профессией, учиться грамотно составлять техническую документацию.Всего в Оренбуржье 56 образовательных организаций СПО, в которых проводится обучение по 150 специальностям и профессиям.
https://ria.ru/20220519/kibersport-1789490811.html
оренбург
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776351263_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_f3fd161a336201b9a71b869c3207b717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбург, оренбургская область, общество, россия
ОРЕНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. В Оренбуржье пять образовательных учреждений получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, где будут внедряться методики преподавания с учётом будущей профессии обучающегося, сообщает пресс-служба правительства региона.
Статус инновационных площадок получили Гуманитарно-технический техникум Оренбурга
, Оренбургский учетно-финансовый техникум, Оренбургский колледж экономики и информатики, педагогический колледж в Бугуруслане
и Орский торгово-технологический техникум.
Конкурсный отбор на получение статуса федеральной инновационной пилотной площадки проводил Федеральный институт развития профессионального образования. За победу боролись 525 колледжей и техникумов из всех субъектов РФ
. Отбор прошли 387 учреждений.
"Повышение качества преподавания в профессиональных образовательных организациях – это одна из главных задач национального проекта "Образование", инициированного президентом России. Оренбургской области
нужна грамотная, эрудированная и профессионально подготовленная молодежь, которая будет социально активна и востребована на рынке труда", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера
.
На инновационных площадках будут внедряться методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом будущей профессии обучающегося. К примеру, в курсах обществознания, права, экономики, истории и других общеобразовательных предметов будет отражаться специфика получаемой профессии или специальности. Так, будущий сварщик на уроках русского языка будет больше узнавать о терминах, связанных с этой профессией, учиться грамотно составлять техническую документацию.
Всего в Оренбуржье 56 образовательных организаций СПО, в которых проводится обучение по 150 специальностям и профессиям.