https://ria.ru/20220531/infarkt-1791902631.html

Кардиолог назвал фактор, увеличивающий риск инфаркта при высоком давлении

Кардиолог назвал фактор, увеличивающий риск инфаркта при высоком давлении - РИА Новости, 31.05.2022

Кардиолог назвал фактор, увеличивающий риск инфаркта при высоком давлении

При высоком давлении самолечение на 40% повышает риск развития различных осложнений, таких как инфаркт и инсульт, предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T02:10

2022-05-31T02:10

2022-05-31T02:10

общество

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инфаркты

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. При высоком давлении самолечение на 40% повышает риск развития различных осложнений, таких как инфаркт и инсульт, предупредил в интервью радио Sputnik врач-кардиолог Заур Шугушев. Он рассказал, как правильно действовать в случае проблем с давлением.Сердечно-сосудистые заболевания нельзя лечить с помощью случайных лекарств, которые вам советуют принимать друзья или рекомендует купить сотрудник аптеки, это крайне опасно, отметил Шугушев. В частности, если не проконсультироваться с врачом при выборе препарата для снижения артериального давления, можно серьезно навредить организму, считает он.По его словам, пациент без медицинского образования не всегда может правильно оценить свое состояние и понять, что именно его беспокоит. Между тем провизор, порекомендовавший то или иное лекарство, не несет ответственности за побочные эффекты, добавил кардиолог."Аптекарь никакой ответственности не несет за препараты, которые вам посоветовал. Более того, в случае каких-то проблем вы не сможете обратиться в аптеку, чтобы решить вопрос о побочных эффектах", – объяснил Шугушев.Назначать лечение обязательно должен врач, уверен он. Причем в некоторых случаях, когда повышение давления сопровождается дискомфортом в голове или грудной клетке, пациент нередко нуждается в срочной госпитализации, продолжил кардиолог."Если у вас повысилось давление (не по ощущениям, а по показаниям тонометра, – ред.) и возникли дискомфортные ощущения в голове или в грудной клетке, то надо сразу вызвать скорую помощь. Врачи смогут оценить, насколько ваше состояние требует экстренной госпитализации", – сказал Шугушев.Даже если медики не нашли оснований для госпитализации, оставлять симптомы без внимания нельзя, полагает он."Надо подождать и обратиться к врачу на второй день, чтобы пройти комплексное обследование, то есть посмотреть, в каком состоянии ваша сердечно-сосудистая система", – посоветовал Заур Шугушев в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20220509/diabet-1787680297.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, инфаркты