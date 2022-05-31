08:00 31.05.2022 (обновлено: 08:03 31.05.2022)
Гостеприимная Грузия: новые способы попасть туда туристам из России
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Россия сняла запрет, введенный из-за коронавируса, на пересечение сухопутной границы с Грузией без достаточных оснований. Туристы поехали: автобусами, машинами, мотоциклами. Уже есть очереди. Пограничники ожидают, что будет еще больше. О том, как туда добраться, какую валюту брать с собой и избежать возможных проблем, — в материале РИА Новости.
Вы кем работаете, или приключения на границе
"Мы проводили отпуск, катаясь на мотоциклах по Кавказу, — рассказывает туристка из Москвы Евгения Озерова. — За два дня до нашего возвращения прочитали, что теперь можно доехать и до Грузии. Спонтанно решили на один день заглянуть в Тбилиси". Так она с другом оказались в числе первых, попавших в страну после отмены ограничений.
На границе примерно по три машины на каждый гейт, но много фур: дальнобойщики, по их словам, стоят неделями. Другим автомобилистам не мешают, очереди разные, объясняет Евгения.
© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" открылся на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" открылся на грузино-российской границе
Однако уже вскоре все может измениться. Пограничники признались, что ждут большого потока и очередей.
Границу, как правило, проходят легко, но Евгении не повезло. "Мой паспорт на российской стороне забрали. Целый час ходила вокруг мотоцикла. Потом меня спрашивали, кем работаю, зачем еду в Грузию, надолго ли, — вспоминает мотоциклистка. — После первой беседы последовала вторая, с теми же вопросами".
21 мая, 12:07Туризм"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с ГрузиейСухопутная российско-грузинская граница вновь открылась для пересечения в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.
В компании, которая занимается организацией автобусных туров в Грузию, напоминают: чтобы попасть в страну, нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации (Грузия признает "Спутник V"). Также, естественно, необходим загранпаспорт, желательна медицинская страховка. Если вы на личном транспорте — гринкарта (аналог ОСАГО для зарубежных поездок).
Как доехать до Грузии и как там путешествовать
Прямых авиарейсов нет с 2019-го. С пересадкой дороговато: от 20 тысяч рублей в одну сторону.
"После отмены ограничений резко вырос интерес к автобусам, — говорит Сергей Николаев, заместитель гендиректора сервиса поездок и путешествий Туту.ру. — Основное направление: Владикавказ — Тбилиси, там есть ежедневные рейсы. Также недавно к нам через партнеров подключился перевозчик по Грузии (Тбилиси — Батуми и города по пути)".
17 мая, 21:54ТуризмРоссия открыла сухопутную границу с Грузией
Цена билетов приемлемая: например, из Москвы, Севастополя, Саратова, Элисты до Тбилиси — 7000 рублей, из Ставрополя, Минеральных Вод, Краснодара, Ростова-на-Дону — 4000-5000, а из Владикавказа и вовсе 1750. Обещают комфортные автобусы — с Wi-Fi, розетками.
Из столицы дорога займет более 30 часов. Как вариант — долететь до Владикавказа (4000 рублей). Оттуда до Тбилиси 200 километров.
"От границы — горный серпантин. Мне показалось, что полоса из России в Тбилиси хуже по качеству, чем обратно: больше ям, есть песок, — отмечает Евгения Озерова. — На перевалах — ветер, в середине мая лежал снег, температура опускалась ниже нуля". В темное время суток лучше не ехать, советует мотоциклистка. Но в целом, добавляет она, — нормальная дорога, бывает и хуже.
Военно-грузинская дорога
По словам Карины Сафиуллиной из компании Like Georgia, тем, кто на автомобиле, открыты все пути, в республике очень много красивых мест, до которых нужно добираться на машине. "Стоит остановиться в Казбеги на один или несколько дней, отдохнуть и заодно полюбоваться горами, в том числе Казбеком, посетить церковь Гергети, съездить к Гвелетским водопадам, — рекомендует эксперт. — И далее уже в Тбилиси, Кутаиси, Батуми".
Без личного транспорта немного сложнее. Нужно приобретать экскурсии либо заказывать трансферы, чтобы посещать разные достопримечательности за пределами столицы. По городу — такси, это недорого. Из Тбилиси в Батуми (и наоборот) комфортнее всего на поезде. Билета в один конец во второй класс — около 500 рублей, в первый — примерно 1200. В пути пять с половиной — шесть часов.
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТехнологический университет и башня "Алфавит" в городе Батуми
© Sputnik / Денис Асланов
Технологический университет и башня "Алфавит" в городе Батуми
Какие деньги брать с собой
Поскольку российские Visa и Mastercard в Грузии не действуют, а купить доллары или евро у нас теперь не так уж просто, проблема валюты стоит довольно остро.
Хорошая новость: в Грузии меняют рубли. В том числе на границе, но в Тбилиси — выгоднее, уточняет Евгения Озерова.
"Лучше ехать с долларами или евро, но можно и с рублями, — подтверждает Карина Сафиуллина. — Обменники — обычные уличные (в банках невыгодно), в центре Тбилиси есть несколько с хорошим курсом. Или обменяйте в Rico Credit, уточнив на сайте цену вопроса".
Продуктовый магазин, Тбилиси
Где жить, что есть и сколько это стоит
Исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко отмечает, что были случаи, когда проходила оплата картой UnionPay, но это необходимо предварительно прояснить непосредственно у представителей объекта размещения. Вероятнее всего, придется рассчитываться на месте наличными.
"Для наших клиентов доступны тысячи грузинских отелей. Мы рекомендуем выбирать тарифы с оплатой на сайте или в мобильном приложении, тогда подойдут любые карты, выпущенные российскими банками", — говорят в компании Ostrovok.ru.
Booking в Грузии действует, так что, приехав в страну, можно найти интересующий вариант и на этом сервисе, забронировать, выбрав оплату наличными. Если искать отель в пределах 2000 рублей за номер, будет много вариантов с общей ванной комнатой, предупреждает Евгения Озерова. Но это была единственная проблема при работе с Booking на месте.
Вообще, цены в Грузии удивят и приятно, и не очень. "Бензин — около 100 рублей, хинкали — 20", — приводит пример Евгения.
"Трудно по ценам ориентировать, все по разному отдыхают, — добавляет Карина Сафиуллина. — В ресторанах обед/ужин в среднем обойдется в 2000-3000 рублей на двоих. Грузинский хлеб тонис пури — 25-30, клубника сейчас около 240-250. Автобус — чуть больше 20 (90 минут на любом общественном транспорте)".
© Sputnik / Стрингер
Посетители рыбного фестиваля в Батуми
Ехать в Грузию — не опасно?
"Грузия — многонациональная и гостеприимная страна", — напоминают эксперты. В старой части Тбилиси на одном пятачке — грузинская и армянская церкви, синагога и мечеть. Не менее разнообразны храмы в Батуми.
"У нас сейчас в Грузии много приезжих из России, Украины, Белоруссии, — говорит гид Александр Бунтарь. — Люди живут и работают. Негатива нет, ко всем отношение хорошее".
"Я переживала, что оставляю мотоцикл с российскими номерами посреди улицы, — признается Евгения. — Видела, что к нему подходили, обращали внимание. Но в целом к нам хорошо, дружелюбно относились, сразу заговаривали по-русски. Если языка не знали, все равно старались помочь, в частности ночью, когда мы не могли найти отель".