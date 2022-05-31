https://ria.ru/20220531/gruziya-1791027386.html

Гостеприимная Грузия: новые способы попасть туда туристам из России

Гостеприимная Грузия: новые способы попасть туда туристам из России - РИА Новости, 31.05.2022

Гостеприимная Грузия: новые способы попасть туда туристам из России

Россия сняла запрет, введенный из-за коронавируса, на пересечение сухопутной границы с Грузией без достаточных оснований. Туристы поехали: автобусами, машинами, РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:00

2022-05-31T08:00

2022-05-31T08:03

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Россия сняла запрет, введенный из-за коронавируса, на пересечение сухопутной границы с Грузией без достаточных оснований. Туристы поехали: автобусами, машинами, мотоциклами. Уже есть очереди. Пограничники ожидают, что будет еще больше. О том, как туда добраться, какую валюту брать с собой и избежать возможных проблем, — в материале РИА Новости.Вы кем работаете, или приключения на границе"Мы проводили отпуск, катаясь на мотоциклах по Кавказу, — рассказывает туристка из Москвы Евгения Озерова. — За два дня до нашего возвращения прочитали, что теперь можно доехать и до Грузии. Спонтанно решили на один день заглянуть в Тбилиси". Так она с другом оказались в числе первых, попавших в страну после отмены ограничений.На границе примерно по три машины на каждый гейт, но много фур: дальнобойщики, по их словам, стоят неделями. Другим автомобилистам не мешают, очереди разные, объясняет Евгения.Однако уже вскоре все может измениться. Пограничники признались, что ждут большого потока и очередей.Границу, как правило, проходят легко, но Евгении не повезло. "Мой паспорт на российской стороне забрали. Целый час ходила вокруг мотоцикла. Потом меня спрашивали, кем работаю, зачем еду в Грузию, надолго ли, — вспоминает мотоциклистка. — После первой беседы последовала вторая, с теми же вопросами".В компании, которая занимается организацией автобусных туров в Грузию, напоминают: чтобы попасть в страну, нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации (Грузия признает "Спутник V"). Также, естественно, необходим загранпаспорт, желательна медицинская страховка. Если вы на личном транспорте — гринкарта (аналог ОСАГО для зарубежных поездок).Как доехать до Грузии и как там путешествоватьПрямых авиарейсов нет с 2019-го. С пересадкой дороговато: от 20 тысяч рублей в одну сторону."После отмены ограничений резко вырос интерес к автобусам, — говорит Сергей Николаев, заместитель гендиректора сервиса поездок и путешествий Туту.ру. — Основное направление: Владикавказ — Тбилиси, там есть ежедневные рейсы. Также недавно к нам через партнеров подключился перевозчик по Грузии (Тбилиси — Батуми и города по пути)".Цена билетов приемлемая: например, из Москвы, Севастополя, Саратова, Элисты до Тбилиси — 7000 рублей, из Ставрополя, Минеральных Вод, Краснодара, Ростова-на-Дону — 4000-5000, а из Владикавказа и вовсе 1750. Обещают комфортные автобусы — с Wi-Fi, розетками.Из столицы дорога займет более 30 часов. Как вариант — долететь до Владикавказа (4000 рублей). Оттуда до Тбилиси 200 километров."От границы — горный серпантин. Мне показалось, что полоса из России в Тбилиси хуже по качеству, чем обратно: больше ям, есть песок, — отмечает Евгения Озерова. — На перевалах — ветер, в середине мая лежал снег, температура опускалась ниже нуля". В темное время суток лучше не ехать, советует мотоциклистка. Но в целом, добавляет она, — нормальная дорога, бывает и хуже.По словам Карины Сафиуллиной из компании Like Georgia, тем, кто на автомобиле, открыты все пути, в республике очень много красивых мест, до которых нужно добираться на машине. "Стоит остановиться в Казбеги на один или несколько дней, отдохнуть и заодно полюбоваться горами, в том числе Казбеком, посетить церковь Гергети, съездить к Гвелетским водопадам, — рекомендует эксперт. — И далее уже в Тбилиси, Кутаиси, Батуми".Без личного транспорта немного сложнее. Нужно приобретать экскурсии либо заказывать трансферы, чтобы посещать разные достопримечательности за пределами столицы. По городу — такси, это недорого. Из Тбилиси в Батуми (и наоборот) комфортнее всего на поезде. Билета в один конец во второй класс — около 500 рублей, в первый — примерно 1200. В пути пять с половиной — шесть часов.Какие деньги брать с собойПоскольку российские Visa и Mastercard в Грузии не действуют, а купить доллары или евро у нас теперь не так уж просто, проблема валюты стоит довольно остро.Хорошая новость: в Грузии меняют рубли. В том числе на границе, но в Тбилиси — выгоднее, уточняет Евгения Озерова."Лучше ехать с долларами или евро, но можно и с рублями, — подтверждает Карина Сафиуллина. — Обменники — обычные уличные (в банках невыгодно), в центре Тбилиси есть несколько с хорошим курсом. Или обменяйте в Rico Credit, уточнив на сайте цену вопроса".Где жить, что есть и сколько это стоитИсполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко отмечает, что были случаи, когда проходила оплата картой UnionPay, но это необходимо предварительно прояснить непосредственно у представителей объекта размещения. Вероятнее всего, придется рассчитываться на месте наличными."Для наших клиентов доступны тысячи грузинских отелей. Мы рекомендуем выбирать тарифы с оплатой на сайте или в мобильном приложении, тогда подойдут любые карты, выпущенные российскими банками", — говорят в компании Ostrovok.ru.Booking в Грузии действует, так что, приехав в страну, можно найти интересующий вариант и на этом сервисе, забронировать, выбрав оплату наличными. Если искать отель в пределах 2000 рублей за номер, будет много вариантов с общей ванной комнатой, предупреждает Евгения Озерова. Но это была единственная проблема при работе с Booking на месте.Вообще, цены в Грузии удивят и приятно, и не очень. "Бензин — около 100 рублей, хинкали — 20", — приводит пример Евгения."Трудно по ценам ориентировать, все по разному отдыхают, — добавляет Карина Сафиуллина. — В ресторанах обед/ужин в среднем обойдется в 2000-3000 рублей на двоих. Грузинский хлеб тонис пури — 25-30, клубника сейчас около 240-250. Автобус — чуть больше 20 (90 минут на любом общественном транспорте)".Ехать в Грузию — не опасно?"Грузия — многонациональная и гостеприимная страна", — напоминают эксперты. В старой части Тбилиси на одном пятачке — грузинская и армянская церкви, синагога и мечеть. Не менее разнообразны храмы в Батуми."У нас сейчас в Грузии много приезжих из России, Украины, Белоруссии, — говорит гид Александр Бунтарь. — Люди живут и работают. Негатива нет, ко всем отношение хорошее"."Я переживала, что оставляю мотоцикл с российскими номерами посреди улицы, — признается Евгения. — Видела, что к нему подходили, обращали внимание. Но в целом к нам хорошо, дружелюбно относились, сразу заговаривали по-русски. Если языка не знали, все равно старались помочь, в частности ночью, когда мы не могли найти отель".

https://ria.ru/20220521/gruziya-1789891815.html

https://ria.ru/20220517/granitsy-1789128365.html

https://ria.ru/20210519/gruziya-1732603347.html

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Лана Баева

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Лана Баева

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