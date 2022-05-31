https://ria.ru/20220531/gradusnik-1791919184.html

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник - РИА Новости, 31.05.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

Если разбился ртутный градусник в квартире, необходимо закрыть дверь в комнату и открыть окно, надеть мокрую марлевую повязку для защиты органов дыхания, а... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:29

2022-05-31T08:29

2022-05-31T08:29

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Если разбился ртутный градусник в квартире, необходимо закрыть дверь в комнату и открыть окно, надеть мокрую марлевую повязку для защиты органов дыхания, а также бахилы и перчатки, аккуратно собрать ртуть в стеклянную банку с холодной водой и позвонить по номеру "112", чтобы узнать о местах утилизации таких отходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Нельзя оставлять все как есть. Ртуть – легкоиспаряющийся и высокотоксичный металл, количества ртути в одном градуснике достаточно для развития острого отравления", - говорится в сообщении.Прежде всего, после того, как разбился градусник, необходимо закрыть дверь в комнату и открыть окна, визуально оценить место "аварии". Перед сбором ртути необходимо надеть бахилы и резиновые перчатки, а для защиты органов дыхания использовать ватно-марлевую повязку, пропитанную водой или раствором соды, уточнили в пресс-службе.Ртуть и все части градусника следует аккуратно собрать в стеклянную банку с холодной водой. Капельки ртути можно собирать при помощи совка, листа бумаги, шприца, клейкой ленты, мокрой ваты или кисточки для рисования. При этом, каждые 15 минут необходимо делать перерыв и выходить на улицу, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Нельзя собирать ртуть пылесосом или подметать веником, а также создавать сквозняки, так как из-за них мельчайшие шарики ртути могут распространиться по всему помещению, пояснили в ведомстве.Банку с собранной ртутью нужно плотно закрыть и держать подальше от нагревательных приборов. О случившемся необходимо сообщить специалистам МЧС по единому номеру "112" и запросить информацию о местах утилизации ртуть-содержащих отходов. Нельзя выбрасывать собранную ртуть в мусоропровод и выливать в канализацию, добавили в пресс-службе.Место, где разбился градусник, необходимо обработать раствором хлорной извести и темно-бурым раствором марганцовки. После уборки следует помыть руки и обувь мыльно-содовым раствором, прополоскать рот слабым раствором марганцовки, тщательно почистить зубы, а в течение дня рекомендуется пить много жидкости, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20210724/gradusnik-1742637984.html

https://rsport.ria.ru/20211123/produkty-1760200956.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)