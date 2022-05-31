https://ria.ru/20220531/grabiteli-1792053712.html

Верховный суд объяснил новацию о самозащите от грабителей

Верховный суд объяснил новацию о самозащите от грабителей - РИА Новости, 31.05.2022

Верховный суд объяснил новацию о самозащите от грабителей

Верховный суд России объяснил, почему можно обороняться от людей, проникших в дом, даже если они не применяют насилие первыми: такие преступления априори могут... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:18

2022-05-31T15:18

2022-05-31T15:58

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Верховный суд России объяснил, почему можно обороняться от людей, проникших в дом, даже если они не применяют насилие первыми: такие преступления априори могут угрожать жизни и здоровью потерпевших.Соответствующее разъяснение верховная инстанция дала во вторник.В связи с этим не только законодательство, но и правоприменительная практика должны создавать гарантии для допустимой защиты гражданами своего жилища и давать возможность своевременно принять меры для обеспечения безопасности себя и своих близких, подчеркнул судья.Он пояснил, что при рассмотрении дел о необходимой самообороне суды выясняют обстоятельства, предшествующие конфликту, своевременность и адекватность принятых мер, а также соотношение сил. В итоге часть преступлений переквалифицируют на самооборону или инстанция вообще снимает обвинения.По его данным, за убийство при превышении пределов необходимой самообороны ежегодно в России осуждают более 200 человек (в 2021-м — 255 человек), еще более 400 ежегодно — за тяжкий вред, нанесенный при превышении пределов самозащиты."В 2021 году суды преимущественно назначали наказания в виде ограничения свободы (54 процента приговоров). <…> Реальное лишение свободы назначено 80 лицам, или 12 процентам, а 87 лиц, или 13 процентов, освобождены от наказания судом", — добавил Рудаков.Ранее Верховный суд постановлением пленума расширил перечень преступлений, при которых может применяться самооборона, "незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица".Постановления пленума — правовые позиции и разъяснения Верховного суда, которыми должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.

https://ria.ru/20220207/klishas-1771467399.html

https://ria.ru/20220209/samooborona-1771894850.html

https://ria.ru/20211209/samooborona-1762962329.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

верховный суд рф, россия, общество