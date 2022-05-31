https://ria.ru/20220531/golmovskiy-1792007016.html

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:17

2022-05-31T13:17

2022-05-31T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Предыдущий обстрел Гольмовского со стороны украинских войск, также с применением снарядов калибром 122 миллиметра, представительство ДНР в СЦКК фиксировало в 11.50 мск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, сцкк, украина, вооруженные силы украины