https://ria.ru/20220531/gipermarkety-1791906910.html

Россияне оценили идею ограничения работы гипермаркетов в выходные

Россияне оценили идею ограничения работы гипермаркетов в выходные - РИА Новости, 31.05.2022

Россияне оценили идею ограничения работы гипермаркетов в выходные

Каждый второй россиянин против идеи по ограничению работы гипермаркетов в выходные дни, треть населения ходит в гипермаркет несколько раз в неделю, а 7%... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T03:19

2022-05-31T03:19

2022-05-31T05:14

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общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Каждый второй россиянин против идеи по ограничению работы гипермаркетов в выходные дни, треть населения ходит в гипермаркет несколько раз в неделю, а 7% посещают их каждый день, следует из опроса ВЦИОМ.Согласно опросу, 33% опрошенных россиян посещают гипермаркеты раз в месяц, 30% - несколько раз в неделю, 13% - несколько раз в год или реже, 17% гипермаркеты не посещают, а 7% ходят туда ежедневно.Фермерские рынки 13% россиян посещают несколько раз в неделю, 28% ходят туда несколько раз в месяц, 19% респондентов посещают их несколько раз в год и реже, лишь 1% населения закупается на фермерских рынках ежедневно, а 39% не посещают их совсем.Чаще всего на фермерских рынках россияне покупают овощи и фрукты (67%), мясо и птицу (61%). Почти каждый второй берет молочную продукцию (49%), также респонденты закупаются мясной гастрономией (42%), рыбой и рыбной продукцией (39%), бакалеей (22%), хлебом (21%). Кроме того, россияне покупают на рынке мед и медопродукты (18%), кондитерские изделия (14%), полуфабрикаты (12%) и другое (8%). Затруднились с ответом 1% опрошенных.У респондентов спросили, поддерживают ли они предложение ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходные дни, по воскресеньям, чтобы создать стимул для развития фермерских рынков.Каждый второй опрошенный не поддержал данную инициативу, причем 24% заявили, что скорее не поддерживают, 26% совсем не поддерживают. Полностью поддержали инициативу 19% россиян, скорее поддерживают 24%. Затруднились с ответом 7% респондентов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 мая 2022 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220531/biznes-1791902390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вциом, общество