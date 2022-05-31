https://ria.ru/20220531/geroy-1792076270.html

Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России - РИА Новости, 31.05.2022

Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, отличившемуся в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:07

2022-05-31T16:07

2022-05-31T19:19

специальная военная операция на украине

общество

россия

республика бурятия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, отличившемуся в ходе спецоперации на Украине.На встрече с президентом по видеосвязи глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что во время внезапного нападения на российскую колонну Цыдыпов развернул свой БТР и подбил технику противника. Таким образом он спас 150 товарищей. Сам лейтенант был тяжело ранен.Министерство обороны представило его к званию Героя России. Путин поддержал эту инициативу.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул российский лидер, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html

россия

республика бурятия

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Кирилл Волков

общество, россия, республика бурятия, владимир путин, ситуация в днр и лнр