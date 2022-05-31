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Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/geroy-1792076270.html
Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России
Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России - РИА Новости, 31.05.2022
Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России
Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, отличившемуся в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:07
2022-05-31T19:19
специальная военная операция на украине
общество
россия
республика бурятия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, отличившемуся в ходе спецоперации на Украине.На встрече с президентом по видеосвязи глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что во время внезапного нападения на российскую колонну Цыдыпов развернул свой БТР и подбил технику противника. Таким образом он спас 150 товарищей. Сам лейтенант был тяжело ранен.Министерство обороны представило его к званию Героя России. Путин поддержал эту инициативу.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул российский лидер, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html
россия
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общество, россия, республика бурятия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
16:07 31.05.2022 (обновлено: 19:19 31.05.2022)
 
Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

Путин поддержал идею присвоить спасшему товарищей лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, отличившемуся в ходе спецоперации на Украине.
На встрече с президентом по видеосвязи глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что во время внезапного нападения на российскую колонну Цыдыпов развернул свой БТР и подбил технику противника. Таким образом он спас 150 товарищей. Сам лейтенант был тяжело ранен.
Балдан Цыдыпов
Балдан Цыдыпов
Балдан Цыдыпов
Министерство обороны представило его к званию Героя России. Путин поддержал эту инициативу.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул российский лидер, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 11:24Специальная военная операция на Украине
Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРеспублика БурятияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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