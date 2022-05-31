https://ria.ru/20220531/gaz-1792135570.html

Shell Energy Europe отказалась платить за поставки газа в Германию рублями

Shell Energy Europe отказалась платить за поставки газа в Германию рублями - РИА Новости, 31.05.2022

Shell Energy Europe отказалась платить за поставки газа в Германию рублями

"Газпром" с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию, поскольку на конец дня 31 мая не получил от нее платежей, говорится в сообщении... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:11

2022-05-31T18:11

2022-05-31T18:25

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Газпром" с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию, поскольку на конец дня 31 мая не получил от нее платежей, говорится в сообщении "Газпром экспорта"."Shell Energy Europe Limited уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях", — сообщает "Газпром экспорт"."По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Шелл Энерджи Юроп Лимитед" платеж за поставки газа в апреле… В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Шелл Энерджи Юроп Лимитед" о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года", — также говорится в сообщении российской компании."Газпром" с 31 мая остановил поставку из-за неоплаты по новой схеме нидерландской GasTerra.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, для расчётов иностранных покупателей за газ Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего — зачислять рубли на счёт покупателя газа. Расчёты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счёта.

https://ria.ru/20220531/gazprom-1791929066.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, германия, в мире, газпром экспорт, shell, россия, газпром, газпромбанк