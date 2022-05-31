https://ria.ru/20220531/gaz-1792129434.html

"Газпром" приостановит поставки двум европейским компаниям

"Газпром" приостановит поставки двум европейским компаниям - РИА Новости, 31.05.2022

"Газпром" приостановит поставки двум европейским компаниям

"Газпром" с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, говорится в сообщении "Газпром экспорта". РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:00

2022-05-31T18:00

2022-05-31T21:21

экономика

газпром

владимир путин

россия

газпром экспорт

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Газпром" с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, говорится в сообщении "Газпром экспорта".Отмечается, что "Газпром экспорт" не получил от европейских партнеров оплату за поставки голубого топлива в апреле, что и послужило причиной прекращения подачи газа.В свою очередь, Orsted уточнила, что отключение произойдет в 6:00 по местному времени.Ранее "Газпром" уже остановил поставку из-за отсутствия платежей по новой схеме нидерландской фирме GasTerra.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и предупредил, что если "недружественные" страны не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, для расчетов иностранных покупателей за газ Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Клиент сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего — зачислять рубли на счет покупателя газа. Расчеты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счета.

https://ria.ru/20220529/gaz-1791555556.html

https://ria.ru/20220527/frantsiya-1791237654.html

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экономика, газпром, владимир путин, россия, газпром экспорт, газпромбанк