18:00 31.05.2022 (обновлено: 21:21 31.05.2022)
"Газпром" приостановит поставки двум европейским компаниям
"Газпром" с 1 июня приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Газпром" с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, говорится в сообщении "Газпром экспорта".
"Датская компания Orsted уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях. <…> Shell Energy Europe Limited <…> не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях", — заявил поставщик.
Отмечается, что "Газпром экспорт" не получил от европейских партнеров оплату за поставки голубого топлива в апреле, что и послужило причиной прекращения подачи газа.
В свою очередь, Orsted уточнила, что отключение произойдет в 6:00 по местному времени.
Ранее "Газпром" уже остановил поставку из-за отсутствия платежей по новой схеме нидерландской фирме GasTerra.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и предупредил, что если "недружественные" страны не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, для расчетов иностранных покупателей за газ Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Клиент сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего — зачислять рубли на счет покупателя газа. Расчеты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счета.