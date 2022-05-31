https://ria.ru/20220531/gaz-1792108047.html
Макрон оценил вероятность введения ЕС эмбарго на российский газ
Макрон оценил вероятность введения ЕС эмбарго на российский газ - РИА Новости, 31.05.2022
Макрон оценил вероятность введения ЕС эмбарго на российский газ
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности введения в будущем европейского эмбарго на газ из России, отметив, что все будет зависеть от развития РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:13
2022-05-31T17:13
2022-05-31T18:45
в мире
франция
эммануэль макрон
россия
санкции в отношении россии
украина
евросоюз
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности введения в будущем европейского эмбарго на газ из России, отметив, что все будет зависеть от развития ситуации на Украине."Ничего нельзя исключать...Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа, так что мы можем подготовиться так, что проблем у нас не будет, однако другие европейские государства очень зависимы от российского газа. Но ничего нельзя исключать, поскольку никто не знает, как дальше будут развиваться события на Украине" - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в ответ на вопрос, возможно ли введение газового эмбарго в следующем пакете санкций ЕС.Саммит ЕС проходил в Брюсселе 30-31 мая.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792086688.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, россия, санкции в отношении россии, украина, евросоюз
17:13 31.05.2022 (обновлено: 18:45 31.05.2022)
Макрон оценил вероятность введения ЕС эмбарго на российский газ
Президент Франции Макрон не исключил введения ЕС эмбарго на поставки российского газа