https://ria.ru/20220531/gaz-1792062784.html

Литва способна найти альтернативу поставкам газа из России, заявила премьер

Литва способна найти альтернативу поставкам газа из России, заявила премьер - РИА Новости, 31.05.2022

Литва способна найти альтернативу поставкам газа из России, заявила премьер

Литва не боится прекращения поставок углеводородов из России, способна найти альтернативные источники российскому газу, заявила премьер-министр Литвы Ингрида... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:39

2022-05-31T15:39

2022-05-31T15:39

владимир путин

россия

европа

дмитрий биричевский

в мире

литва

ингрида шимоните

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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Литва не боится прекращения поставок углеводородов из России, способна найти альтернативные источники российскому газу, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."Мы не боимся прекращения поставок нефти и газа из России, мы экспортируем нефть морским путем, а не через трубопроводы, также у нас нет проблем найти альтернативные источники газа, решение об их поиске мы приняли еще в 2010 году", - сказала Шимоните телеканалу "Аль-Джазира".Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://ria.ru/20220530/gaz-1791637996.html

россия

европа

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, европа, дмитрий биричевский, в мире, литва, ингрида шимоните