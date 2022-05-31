Литва способна найти альтернативу поставкам газа из России, заявила премьер
Премьер Шимоните заявила, что Литва способна найти альтернативу поставкам газа из России
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Литва не боится прекращения поставок углеводородов из России, способна найти альтернативные источники российскому газу, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Мы не боимся прекращения поставок нефти и газа из России, мы экспортируем нефть морским путем, а не через трубопроводы, также у нас нет проблем найти альтернативные источники газа, решение об их поиске мы приняли еще в 2010 году", - сказала Шимоните телеканалу "Аль-Джазира".
Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".