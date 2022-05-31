https://ria.ru/20220531/fleksi-poezd-1792001736.html

Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд

Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд - РИА Новости, 31.05.2022

Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд

Первый флекси-поезд отправился из Оренбуржья в Тяньцзинь (КНР) с 93 контейнерами растительного масла производства Сорочинского маслоэкстракционного завода,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:13

2022-05-31T13:13

2022-05-31T13:13

оренбургская область

китай

россия

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Первый флекси-поезд отправился из Оренбуржья в Тяньцзинь (КНР) с 93 контейнерами растительного масла производства Сорочинского маслоэкстракционного завода, сообщает пресс-службе правительства Оренбургской области."С учетом санкционной политики ряда стран важно находить новые маршруты и новые возможности развития международного сотрудничества. Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки – могут стать надежными партнерами для оренбургских производителей", - цитирует пресс-служба губернатора Дениса Паслера.Флекси-поезд формируется из емкостей для наливных грузов, представляющих собой одноразовую упаковку, которую потом не нужно возвращать отправителю - после использования она утилизируется. Это снижает стоимость перевозок.Транзитное время перевозки через Находку до пункта назначения в Китае составит 25-30 дней. Это быстрее традиционной схемы в несколько раз.Оренбуржье стало восемнадцатым регионом России, в котором будет действовать сервис регулярных ускоренных контейнерных флекси-поездов. Сервис создан в августе 2019 года и действует в России и Казахстане, через порты России и сухопутные погранпереходы отправлено уже более 230 составов.

https://ria.ru/20211111/zavod-1758541186.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, денис паслер