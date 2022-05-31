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Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд - РИА Новости, 31.05.2022
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Оренбургская область
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Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд
Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд - РИА Новости, 31.05.2022
Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд
Первый флекси-поезд отправился из Оренбуржья в Тяньцзинь (КНР) с 93 контейнерами растительного масла производства Сорочинского маслоэкстракционного завода,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:13
2022-05-31T13:13
оренбургская область
китай
россия
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Первый флекси-поезд отправился из Оренбуржья в Тяньцзинь (КНР) с 93 контейнерами растительного масла производства Сорочинского маслоэкстракционного завода, сообщает пресс-службе правительства Оренбургской области."С учетом санкционной политики ряда стран важно находить новые маршруты и новые возможности развития международного сотрудничества. Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки – могут стать надежными партнерами для оренбургских производителей", - цитирует пресс-служба губернатора Дениса Паслера.Флекси-поезд формируется из емкостей для наливных грузов, представляющих собой одноразовую упаковку, которую потом не нужно возвращать отправителю - после использования она утилизируется. Это снижает стоимость перевозок.Транзитное время перевозки через Находку до пункта назначения в Китае составит 25-30 дней. Это быстрее традиционной схемы в несколько раз.Оренбуржье стало восемнадцатым регионом России, в котором будет действовать сервис регулярных ускоренных контейнерных флекси-поездов. Сервис создан в августе 2019 года и действует в России и Казахстане, через порты России и сухопутные погранпереходы отправлено уже более 230 составов.
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китай, россия, денис паслер
13:13 31.05.2022
 

Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиИз Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд
Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Первый флекси-поезд отправился из Оренбуржья в Тяньцзинь (КНР) с 93 контейнерами растительного масла производства Сорочинского маслоэкстракционного завода, сообщает пресс-службе правительства Оренбургской области.
"С учетом санкционной политики ряда стран важно находить новые маршруты и новые возможности развития международного сотрудничества. Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки – могут стать надежными партнерами для оренбургских производителей", - цитирует пресс-служба губернатора Дениса Паслера.
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Флекси-поезд формируется из емкостей для наливных грузов, представляющих собой одноразовую упаковку, которую потом не нужно возвращать отправителю - после использования она утилизируется. Это снижает стоимость перевозок.
Транзитное время перевозки через Находку до пункта назначения в Китае составит 25-30 дней. Это быстрее традиционной схемы в несколько раз.
"С введением контейнерных флекси-поездов регион получает новые конкурентные преимущества на экспортных рынках. Это позволит сократить сроки доставки, оптимизировать транспортные расходы, освоить новые рынки", – цитирует пресс-служба вице-губернатора по финансово -экономической политике области Игната Петухова.
Оренбуржье стало восемнадцатым регионом России, в котором будет действовать сервис регулярных ускоренных контейнерных флекси-поездов. Сервис создан в августе 2019 года и действует в России и Казахстане, через порты России и сухопутные погранпереходы отправлено уже более 230 составов.
 
Оренбургская областьКитайРоссияДенис Паслер
 
 
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