https://ria.ru/20220531/f-35-1792102663.html

Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги

Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги - РИА Новости, 31.05.2022

Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги

Анкара требует от Вашингтона либо изменить решение по программе поставок истребителей F-35, либо вернуть деньги, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:01

2022-05-31T17:01

2022-05-31T17:01

в мире

турция

сша

f-35

мид турции

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Анкара требует от Вашингтона либо изменить решение по программе поставок истребителей F-35, либо вернуть деньги, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."В Конгрессе есть определенное действие по вопросу предоставления Турции. Что касается F-35, то Конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги", - сказал Чавушоглу в беседе с редакторами в агентстве "Анадолу".

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сша, f-35, мид турции, мевлют чавушоглу