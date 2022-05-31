Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги
Глава МИД Турции Чавушоглу потребовал от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги
Истребители ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Анкара требует от Вашингтона либо изменить решение по программе поставок истребителей F-35, либо вернуть деньги, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"В Конгрессе есть определенное действие по вопросу предоставления Турции. Что касается F-35, то Конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги", - сказал Чавушоглу в беседе с редакторами в агентстве "Анадолу".
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