Рейтинг@Mail.ru
Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/f-35-1792102663.html
Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги
Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги - РИА Новости, 31.05.2022
Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги
Анкара требует от Вашингтона либо изменить решение по программе поставок истребителей F-35, либо вернуть деньги, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:01
2022-05-31T17:01
в мире
турция
сша
f-35
мид турции
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198359_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_ad842810f11d9e58fc4026eff81ad1d2.jpg
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Анкара требует от Вашингтона либо изменить решение по программе поставок истребителей F-35, либо вернуть деньги, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."В Конгрессе есть определенное действие по вопросу предоставления Турции. Что касается F-35, то Конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги", - сказал Чавушоглу в беседе с редакторами в агентстве "Анадолу".
https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198359_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b479597e0068bf273d7b64a6dddebfc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, f-35, мид турции, мевлют чавушоглу
17:01 31.05.2022
 
Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги

Глава МИД Турции Чавушоглу потребовал от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Истребители ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Анкара требует от Вашингтона либо изменить решение по программе поставок истребителей F-35, либо вернуть деньги, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"В Конгрессе есть определенное действие по вопросу предоставления Турции. Что касается F-35, то Конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги", - сказал Чавушоглу в беседе с редакторами в агентстве "Анадолу".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, посвященной 81-й годовщине смерти основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
США разыгрывают неоосманскую карту
 
В миреТурцияСШАF-35МИД ТурцииМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала