Рейтинг@Mail.ru
Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/evrosoyuz-1792129314.html
Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги
Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги - РИА Новости, 31.05.2022
Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги
Почти все крупные страны — члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:00
2022-05-31T21:17
украина
евросоюз
в мире
италия
марио драги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_317:239:3141:1828_1920x0_80_0_0_512520a98820e61602917256d514a353.jpg
РИМ, 31 мая — РИА Новости. Почти все крупные страны — члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.По словам политика, в последние месяцы, "чтобы подсластить пилюлю", появились концепции замены статуса кандидата на формулировки типа "принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании (вступления в ЕС. — Прим. ред.").Вместе с тем он допустил возможность организации ускоренного процесса к такому статусу, и Европейская комиссия представит в конце месяца посвященный этому вопросу доклад."ЕК достаточно благосклонно относится к такой перспективе", — заключил премьер.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791765835.html
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_506:145:3042:2047_1920x0_80_0_0_439e1e0da8d3321850fe88beb5128649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, в мире, италия, марио драги
18:00 31.05.2022 (обновлено: 21:17 31.05.2022)
 
Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги

Премьер Италии Драги заявил, что крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 31 мая — РИА Новости. Почти все крупные страны — члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.
По словам политика, в последние месяцы, "чтобы подсластить пилюлю", появились концепции замены статуса кандидата на формулировки типа "принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании (вступления в ЕС. — Прим. ред.").
"Считаю, что эти концепции неприемлемы для украинцев. Но на них еще с подозрением смотрят другие страны, которые годами стоят в очереди на вступление. Можно иметь статус кандидата, и мы можем его предоставить, но пока этого не предвидится из-за оппозиции со стороны других стран", — пояснил Драги.
Вместе с тем он допустил возможность организации ускоренного процесса к такому статусу, и Европейская комиссия представит в конце месяца посвященный этому вопросу доклад.
Люди с флагами Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Кандидат в кандидаты: почему Евросоюз открещивается от Украины
"ЕК достаточно благосклонно относится к такой перспективе", — заключил премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 15:08
The New York Times: Украину не примут в Евросоюз по четырем причинам
 
УкраинаЕвросоюзВ миреИталияМарио Драги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала