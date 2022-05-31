https://ria.ru/20220531/evrosoyuz-1792129314.html

Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги

Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги - РИА Новости, 31.05.2022

Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги

Почти все крупные страны — члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:00

2022-05-31T18:00

2022-05-31T21:17

украина

евросоюз

в мире

италия

марио драги

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РИМ, 31 мая — РИА Новости. Почти все крупные страны — члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.По словам политика, в последние месяцы, "чтобы подсластить пилюлю", появились концепции замены статуса кандидата на формулировки типа "принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании (вступления в ЕС. — Прим. ред.").Вместе с тем он допустил возможность организации ускоренного процесса к такому статусу, и Европейская комиссия представит в конце месяца посвященный этому вопросу доклад."ЕК достаточно благосклонно относится к такой перспективе", — заключил премьер.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791765835.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, италия, марио драги