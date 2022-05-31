https://ria.ru/20220531/evrosoyuz-1792023578.html

В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан

В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2022

В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан

На саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:49

2022-05-31T13:49

2022-05-31T17:06

экономика

венгрия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7418a3dc3f4c74360925344a8edda732.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала таким образом раньше, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы достигли договоренности, в которой говорится, что страны, получающие нефть по трубопроводам, могут продолжать торговлю на старых условиях", - сказал он в эфире телеканала М1.По его словам, это позволит обеспечить социальную программу снижения коммунальных платежей."Удалось отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования в Венгрии нефти, поступающей из России", - сказал Орбан.

https://ria.ru/20220531/krizis-1792008454.html

https://ria.ru/20220530/neft-1791806923.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, венгрия, еврокомиссия, санкции в отношении россии