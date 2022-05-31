https://ria.ru/20220531/evrosoyuz-1792023578.html
В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан
В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2022
В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан
На саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:49
2022-05-31T13:49
2022-05-31T17:06
экономика
венгрия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала таким образом раньше, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы достигли договоренности, в которой говорится, что страны, получающие нефть по трубопроводам, могут продолжать торговлю на старых условиях", - сказал он в эфире телеканала М1.По его словам, это позволит обеспечить социальную программу снижения коммунальных платежей."Удалось отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования в Венгрии нефти, поступающей из России", - сказал Орбан.
https://ria.ru/20220531/krizis-1792008454.html
https://ria.ru/20220530/neft-1791806923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, еврокомиссия, санкции в отношении россии
13:49 31.05.2022 (обновлено: 17:06 31.05.2022)
В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан: в ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам