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В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2022
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В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан
В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2022
В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан
На саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:49
2022-05-31T17:06
экономика
венгрия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала таким образом раньше, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы достигли договоренности, в которой говорится, что страны, получающие нефть по трубопроводам, могут продолжать торговлю на старых условиях", - сказал он в эфире телеканала М1.По его словам, это позволит обеспечить социальную программу снижения коммунальных платежей."Удалось отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования в Венгрии нефти, поступающей из России", - сказал Орбан.
https://ria.ru/20220531/krizis-1792008454.html
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экономика, венгрия, еврокомиссия, санкции в отношении россии
13:49 31.05.2022 (обновлено: 17:06 31.05.2022)
 
В ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: в ЕС договорились о поставках нефти из России по трубам

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала таким образом раньше, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы достигли договоренности, в которой говорится, что страны, получающие нефть по трубопроводам, могут продолжать торговлю на старых условиях", - сказал он в эфире телеканала М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 13:20
Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций, заявил Орбан
По его словам, это позволит обеспечить социальную программу снижения коммунальных платежей.
"Удалось отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования в Венгрии нефти, поступающей из России", - сказал Орбан.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:49
Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций
 
ЭкономикаВенгрияЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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