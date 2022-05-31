https://ria.ru/20220531/es-1792101877.html
ЕК предложит странам ЕС вложить 500 миллионов евро в оборонные закупки
ЕК предложит странам ЕС вложить 500 миллионов евро в оборонные закупки - РИА Новости, 31.05.2022
ЕК предложит странам ЕС вложить 500 миллионов евро в оборонные закупки
Еврокомиссия до конца июня предложит странам ЕС вложить в ближайшие два года в совместные оборонные закупки 500 миллионов евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:00
2022-05-31T17:00
2022-05-31T17:17
в мире
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Еврокомиссия до конца июня предложит странам ЕС вложить в ближайшие два года в совместные оборонные закупки 500 миллионов евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе."Сейчас нам необходим новый этап, когда речь идет о восполнении запасов вооружений, которые были, к примеру, переданы Украине. Важно, чтобы это происходило в координированной манере. Для этого мы организуем рабочую группу, чтобы заниматься такой координацией… Комиссия также до конца июня предложит на ближайшие два года мобилизовать из бюджета ЕС 500 миллионов евро для интенсификации совместных закупок", - сообщила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/neft-1792071553.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, еврокомиссия
17:00 31.05.2022 (обновлено: 17:17 31.05.2022)
ЕК предложит странам ЕС вложить 500 миллионов евро в оборонные закупки
ЕК предложит странам ЕС вложить 500 миллионов евро в совместные оборонные закупки