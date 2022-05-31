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Минобрнауки не рекомендует вузам участвовать в программе Erasmus+ - РИА Новости, 31.05.2022
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Минобрнауки не рекомендует вузам участвовать в программе Erasmus+
Минобрнауки не рекомендует вузам участвовать в программе Erasmus+ - РИА Новости, 31.05.2022
Минобрнауки не рекомендует вузам участвовать в программе Erasmus+
Минобрнауки РФ не рекомендует всем российским вузам сотрудничество в рамках европейской программы поддержки научно-образовательных обменов Erasmus+, сообщила... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:56
2022-05-31T21:56
евросоюз
совет ес
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ не рекомендует всем российским вузам сотрудничество в рамках европейской программы поддержки научно-образовательных обменов Erasmus+, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости.В министерстве науки и высшего образования РФ отметили, что регламентом Совета ЕС от 8 апреля 2022 года установлен запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под государственным контролем организациям по линии финансируемых из бюджета ЕС программ.Действующая более 30 лет программа Erasmus, в рамках которой в ЕС предоставляются гранты для обучения, подготовки или получения профессионального опыта, в 2014 году была открыта для международного сотрудничества со странами вне союза, в том числе с РФ в сфере высшего образования.
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евросоюз, совет ес, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
21:56 31.05.2022
 
Минобрнауки не рекомендует вузам участвовать в программе Erasmus+

Минобрнауки не рекомендует российским вузам сотрудничество в рамках программы Erasmus+

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ не рекомендует всем российским вузам сотрудничество в рамках европейской программы поддержки научно-образовательных обменов Erasmus+, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости.
"Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+", - сообщает пресс-служба.
В министерстве науки и высшего образования РФ отметили, что регламентом Совета ЕС от 8 апреля 2022 года установлен запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под государственным контролем организациям по линии финансируемых из бюджета ЕС программ.
Действующая более 30 лет программа Erasmus, в рамках которой в ЕС предоставляются гранты для обучения, подготовки или получения профессионального опыта, в 2014 году была открыта для международного сотрудничества со странами вне союза, в том числе с РФ в сфере высшего образования.
Вход в здание министерства образования и науки - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Россия возьмет лучшее из Болонской системы образования, заявило Минобрнауки
 
ЕвросоюзСовет ЕСМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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