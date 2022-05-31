https://ria.ru/20220531/erasmus-1792215075.html

Минобрнауки не рекомендует вузам участвовать в программе Erasmus+

Минобрнауки не рекомендует вузам участвовать в программе Erasmus+ - РИА Новости, 31.05.2022

Минобрнауки не рекомендует вузам участвовать в программе Erasmus+

Минобрнауки РФ не рекомендует всем российским вузам сотрудничество в рамках европейской программы поддержки научно-образовательных обменов Erasmus+, сообщила... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:56

2022-05-31T21:56

2022-05-31T21:56

евросоюз

совет ес

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ не рекомендует всем российским вузам сотрудничество в рамках европейской программы поддержки научно-образовательных обменов Erasmus+, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости.В министерстве науки и высшего образования РФ отметили, что регламентом Совета ЕС от 8 апреля 2022 года установлен запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под государственным контролем организациям по линии финансируемых из бюджета ЕС программ.Действующая более 30 лет программа Erasmus, в рамках которой в ЕС предоставляются гранты для обучения, подготовки или получения профессионального опыта, в 2014 году была открыта для международного сотрудничества со странами вне союза, в том числе с РФ в сфере высшего образования.

https://ria.ru/20220530/opyt-1791785981.html

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евросоюз, совет ес, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)