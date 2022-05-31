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Нынешний энергетический кризис масштабнее предыдущих, заявил глава МЭА - РИА Новости, 31.05.2022
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Нынешний энергетический кризис масштабнее предыдущих, заявил глава МЭА
Нынешний энергетический кризис масштабнее предыдущих, заявил глава МЭА - РИА Новости, 31.05.2022
Нынешний энергетический кризис масштабнее предыдущих, заявил глава МЭА
Нынешний энергетический коллапс намного масштабнее нефтяных кризисов в 1970-х и 1980-х годах, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:50
2022-05-31T13:15
в мире
экономика
россия
фатих бироль
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Нынешний энергетический коллапс намного масштабнее нефтяных кризисов в 1970-х и 1980-х годах, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль."У нас было два энергетических кризиса в середине 1970-х и несколько лет спустя. Но тогда все было связано с нефтью. Теперь у нас есть нефтяной кризис, газовый кризис и кризис электроэнергии одновременно. До (спецоперации)... Россия была краеугольным камнем глобальной энергетической системы: крупнейшим в мире экспортером нефти, крупнейшим в мире экспортером газа, ведущим поставщиком угля. Этот энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов. И, вероятно, продлится дольше", - сказал глава агентства.
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в мире, экономика, россия, фатих бироль
12:50 31.05.2022 (обновлено: 13:15 31.05.2022)
 
Нынешний энергетический кризис масштабнее предыдущих, заявил глава МЭА

Глава МЭА: нынешний энергетический кризис продлится дольше, чем предыдущие

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Нынешний энергетический коллапс намного масштабнее нефтяных кризисов в 1970-х и 1980-х годах, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"У нас было два энергетических кризиса в середине 1970-х и несколько лет спустя. Но тогда все было связано с нефтью. Теперь у нас есть нефтяной кризис, газовый кризис и кризис электроэнергии одновременно. До (спецоперации)... Россия была краеугольным камнем глобальной энергетической системы: крупнейшим в мире экспортером нефти, крупнейшим в мире экспортером газа, ведущим поставщиком угля. Этот энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов. И, вероятно, продлится дольше", - сказал глава агентства.
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