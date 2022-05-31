https://ria.ru/20220531/elenovka-1791987360.html

Украинские войска вновь обстреляли Еленовку из тяжелой артиллерии

Украинские войска вновь обстреляли Еленовку из тяжелой артиллерии - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Еленовку из тяжелой артиллерии

Украинские войска выпустили по поселку Еленовка в Донецкой народной республике еще три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:32

2022-05-31T12:32

2022-05-31T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Еленовка в Донецкой народной республике еще три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, поселок обстреляли в 12.05 мск со стороны населенного пункта Новомихайловка.Предыдущий обстрел Еленовки был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в 11.35 мск, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, вооруженные силы украины