https://ria.ru/20220531/eksport-1792123409.html
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты Евросоюза, а также поддержать украинский сельхозсектор, говорится в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:46
2022-05-31T17:46
2022-05-31T17:46
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты Евросоюза, а также поддержать украинский сельхозсектор, говорится в обнародованных выводах по итогам европейского саммита."Европейский союз принимает активные меры для содействия экспорту сельхозпродукции Украины и поддержки украинского сельхозсектора в преддверии урожая 2022 года. В связи с этим Евросовет предлагает странам-членам ускорить работу над "Линиями солидарности" и содействовать экспорту продовольствия Украины по различным сухопутным маршрутам и через порты ЕС", - указывается в документе.
https://ria.ru/20220527/eaes-1791157337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, евросовет, в мире
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты