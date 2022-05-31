Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/eksport-1792123409.html
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты Евросоюза, а также поддержать украинский сельхозсектор, говорится в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:46
2022-05-31T17:46
украина
евросоюз
евросовет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_95d4ba3b4af18796c9bbc8bbeb141a60.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты Евросоюза, а также поддержать украинский сельхозсектор, говорится в обнародованных выводах по итогам европейского саммита."Европейский союз принимает активные меры для содействия экспорту сельхозпродукции Украины и поддержки украинского сельхозсектора в преддверии урожая 2022 года. В связи с этим Евросовет предлагает странам-членам ускорить работу над "Линиями солидарности" и содействовать экспорту продовольствия Украины по различным сухопутным маршрутам и через порты ЕС", - указывается в документе.
https://ria.ru/20220527/eaes-1791157337.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2a1a3f9784163e0ada3e945902a46995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, евросовет, в мире
17:46 31.05.2022
 
Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины

Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Зерна пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты Евросоюза, а также поддержать украинский сельхозсектор, говорится в обнародованных выводах по итогам европейского саммита.
"Европейский союз принимает активные меры для содействия экспорту сельхозпродукции Украины и поддержки украинского сельхозсектора в преддверии урожая 2022 года. В связи с этим Евросовет предлагает странам-членам ускорить работу над "Линиями солидарности" и содействовать экспорту продовольствия Украины по различным сухопутным маршрутам и через порты ЕС", - указывается в документе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 14:21
Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса
 
УкраинаЕвросоюзЕвросоветВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала