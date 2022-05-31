https://ria.ru/20220531/eksport-1792123409.html

Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины

Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины - РИА Новости, 31.05.2022

Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины

Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты Евросоюза, а также поддержать украинский сельхозсектор, говорится в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:46

2022-05-31T17:46

2022-05-31T17:46

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС предложили содействовать экспорту продовольствия с Украины по суше и через порты Евросоюза, а также поддержать украинский сельхозсектор, говорится в обнародованных выводах по итогам европейского саммита."Европейский союз принимает активные меры для содействия экспорту сельхозпродукции Украины и поддержки украинского сельхозсектора в преддверии урожая 2022 года. В связи с этим Евросовет предлагает странам-членам ускорить работу над "Линиями солидарности" и содействовать экспорту продовольствия Украины по различным сухопутным маршрутам и через порты ЕС", - указывается в документе.

https://ria.ru/20220527/eaes-1791157337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, евросоюз, евросовет, в мире