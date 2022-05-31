https://ria.ru/20220531/egipet-1791964007.html
В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир"
В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир" - РИА Новости, 31.05.2022
В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир"
Правительство Египта работает над тем, чтобы россияне могли расплачиваться на отдыхе картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года, заявил... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:32
2022-05-31T12:32
2022-05-31T12:32
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 31 мая — РИА Новости. Правительство Египта работает над тем, чтобы россияне могли расплачиваться на отдыхе картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года, заявил журналистам заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид."Правительство (Египта - прим.ред.) уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", либо проводить оплату за услуги в рублях, через карту, или снять наличные. Это вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится... Думаю, что к зиме", — сказал Саид.Собственная полетная программа туроператора Tez Tour будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир"
Эксперт сообщил, что власти Египта до конца года могут решить вопрос расчетов картой "Мир"
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 31 мая — РИА Новости. Правительство Египта работает над тем, чтобы россияне могли расплачиваться на отдыхе картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года, заявил журналистам заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид.
"Правительство (Египта - прим.ред.) уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", либо проводить оплату за услуги в рублях, через карту, или снять наличные. Это вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится... Думаю, что к зиме", — сказал Саид.
Собственная полетная программа туроператора Tez Tour будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково".