Рейтинг@Mail.ru
В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир" - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220531/egipet-1791964007.html
В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир"
В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир" - РИА Новости, 31.05.2022
В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир"
Правительство Египта работает над тем, чтобы россияне могли расплачиваться на отдыхе картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года, заявил... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:32
2022-05-31T12:32
туризм
туризм
новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
ifly
tez tour
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131777/35/1317773520_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_44d3d10d6f9a4a763efde8be431f09ac.jpg
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 31 мая — РИА Новости. Правительство Египта работает над тем, чтобы россияне могли расплачиваться на отдыхе картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года, заявил журналистам заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид."Правительство (Египта - прим.ред.) уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", либо проводить оплату за услуги в рублях, через карту, или снять наличные. Это вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится... Думаю, что к зиме", — сказал Саид.Собственная полетная программа туроператора Tez Tour будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково".
https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131777/35/1317773520_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_7501615af762eab97dea0e192e3f4799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, хургада, ifly, tez tour, туристы, куда поехать, куда можно лететь, банковские карты, карта "мир"
12:32 31.05.2022
 
В Египте пообещали до конца года решить вопрос расчетов картой "Мир"

Эксперт сообщил, что власти Египта до конца года могут решить вопрос расчетов картой "Мир"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПродавец сувенирного магазина на одной из улиц Шарм-эш-Шейх
Продавец сувенирного магазина на одной из улиц Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 31 мая — РИА Новости. Правительство Египта работает над тем, чтобы россияне могли расплачиваться на отдыхе картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года, заявил журналистам заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид.
"Правительство (Египта - прим.ред.) уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", либо проводить оплату за услуги в рублях, через карту, или снять наличные. Это вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится... Думаю, что к зиме", — сказал Саид.
Собственная полетная программа туроператора Tez Tour будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково".
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00Туризм
Новые правила отдыха в Турции: как страна принимает россиян
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаiFlyTez Tourтуристыкуда поехатькуда можно лететьБанковские картыКарта "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала