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Российские туристы, по предварительным данным, попали в ДТП в Анталье - РИА Новости, 31.05.2022
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Туризм
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Российские туристы, по предварительным данным, попали в ДТП в Анталье
Российские туристы, по предварительным данным, попали в ДТП в Анталье - РИА Новости, 31.05.2022
Российские туристы, по предварительным данным, попали в ДТП в Анталье
ДТП в Анталье, где, по предварительным данным, пострадали россияне, произошло с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств, обращений в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:50
2022-05-31T15:05
туризм
новости - туризм
в мире
турция
анталья (провинция)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ДТП в Анталье, где, по предварительным данным, пострадали россияне, произошло с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств, обращений в страховую компанию от клиентов российских туроператоров не было, заявили РИА Новости представители отрасли.Автобус, в котором, предположительно, находились российские туристы, попал в ДТП и перевернулся в турецкой Анталье. Пострадали 11 туристов и водитель, сообщает во вторник турецкое Demirören News Agency. Водитель автобуса, перевозившего 13 туристов в городок Демре, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. К месту аварии были направлены машины скорой помощи и полиция. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы районов Кумлуджа и Финике. Их состояние не вызывает опасений."Это не наш трансфер, выяснили, что авария произошла с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств. Обращений в страховую компанию от наших туристов не было, в связи с чем мы делаем предварительный вывод, что наших туристов в автобусе не было", - рассказали в пресс-службе "Интуриста".Эту же информацию сообщили и в пресс-службе Fun&amp;Sun (бывшее "TUI Россия"). В туроператорах "Пегас Туристик" и Tez Tour также указали, что их туристов не было в автобусе, попавшем в аварию в Турции.
https://ria.ru/20220527/turtsiya-1791047719.html
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новости - туризм, в мире, турция, анталья (провинция)
14:50 31.05.2022 (обновлено: 15:05 31.05.2022)
 
Российские туристы, по предварительным данным, попали в ДТП в Анталье

Российские туристы, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП в Анталье

© AFP 2022 / StringerМашины турецкой скорой помощи
Машины турецкой скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / Stringer
Машины турецкой скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ДТП в Анталье, где, по предварительным данным, пострадали россияне, произошло с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств, обращений в страховую компанию от клиентов российских туроператоров не было, заявили РИА Новости представители отрасли.
Автобус, в котором, предположительно, находились российские туристы, попал в ДТП и перевернулся в турецкой Анталье. Пострадали 11 туристов и водитель, сообщает во вторник турецкое Demirören News Agency. Водитель автобуса, перевозившего 13 туристов в городок Демре, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. К месту аварии были направлены машины скорой помощи и полиция. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы районов Кумлуджа и Финике. Их состояние не вызывает опасений.
"Это не наш трансфер, выяснили, что авария произошла с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств. Обращений в страховую компанию от наших туристов не было, в связи с чем мы делаем предварительный вывод, что наших туристов в автобусе не было", - рассказали в пресс-службе "Интуриста".
Эту же информацию сообщили и в пресс-службе Fun&Sun (бывшее "TUI Россия"). В туроператорах "Пегас Туристик" и Tez Tour также указали, что их туристов не было в автобусе, попавшем в аварию в Турции.
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