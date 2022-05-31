https://ria.ru/20220531/dtp-1792042231.html

Российские туристы, по предварительным данным, попали в ДТП в Анталье

Российские туристы, по предварительным данным, попали в ДТП в Анталье - РИА Новости, 31.05.2022

Российские туристы, по предварительным данным, попали в ДТП в Анталье

ДТП в Анталье, где, по предварительным данным, пострадали россияне, произошло с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств, обращений в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:50

2022-05-31T14:50

2022-05-31T15:05

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ДТП в Анталье, где, по предварительным данным, пострадали россияне, произошло с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств, обращений в страховую компанию от клиентов российских туроператоров не было, заявили РИА Новости представители отрасли.Автобус, в котором, предположительно, находились российские туристы, попал в ДТП и перевернулся в турецкой Анталье. Пострадали 11 туристов и водитель, сообщает во вторник турецкое Demirören News Agency. Водитель автобуса, перевозившего 13 туристов в городок Демре, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. К месту аварии были направлены машины скорой помощи и полиция. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы районов Кумлуджа и Финике. Их состояние не вызывает опасений."Это не наш трансфер, выяснили, что авария произошла с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств. Обращений в страховую компанию от наших туристов не было, в связи с чем мы делаем предварительный вывод, что наших туристов в автобусе не было", - рассказали в пресс-службе "Интуриста".Эту же информацию сообщили и в пресс-службе Fun&Sun (бывшее "TUI Россия"). В туроператорах "Пегас Туристик" и Tez Tour также указали, что их туристов не было в автобусе, попавшем в аварию в Турции.

https://ria.ru/20220527/turtsiya-1791047719.html

турция

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, в мире, турция, анталья (провинция)