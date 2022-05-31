https://ria.ru/20220531/dtp-1792023751.html

В Москве Range Rover вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

В Москве Range Rover вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 31.05.2022

В Москве Range Rover вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

Водитель Range Rover на севере Москвы в ходе резкого маневра выехал на тротуар и насмерть сбил женщину-пешехода, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:50

2022-05-31T13:50

2022-05-31T16:20

происшествия

авто

москва

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Водитель Range Rover на севере Москвы в ходе резкого маневра выехал на тротуар и насмерть сбил женщину-пешехода, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что ДТП произошло на Дмитровском шоссе в районе пересечения с Дубнинским проездом (район Восточное Дегунино). По данным же ГИБДД, ЧП случилось на пересечении шоссе с улицей 800-летия Москвы - это через одну улицу."Водитель автомобиля Range Rover не справившись с управлением допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщина, на вид в возрасте 60 лет, от полученных травм скончалась", - говорится в релизе. Сам водитель, по данным ведомства, не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства инцидента.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, ведомство взяло на контроль ход проверки и принятие процессуального решения по факту ДТП.

https://ria.ru/20220309/dtp-1777241551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автомобиль вылетел на тротуар на Дмитровском шоссе в Москве Автомобиль вылетел на тротуар на Дмитровском шоссе в Москве, пострадал пешеход, дептранс публикует видео 2022-05-31T13:50 true PT0M18S

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Кирилл Волков

происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)