https://ria.ru/20220531/dtp-1792023751.html
В Москве Range Rover вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода
В Москве Range Rover вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 31.05.2022
В Москве Range Rover вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода
Водитель Range Rover на севере Москвы в ходе резкого маневра выехал на тротуар и насмерть сбил женщину-пешехода, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:50
2022-05-31T13:50
2022-05-31T16:20
происшествия
авто
москва
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Водитель Range Rover на севере Москвы в ходе резкого маневра выехал на тротуар и насмерть сбил женщину-пешехода, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что ДТП произошло на Дмитровском шоссе в районе пересечения с Дубнинским проездом (район Восточное Дегунино). По данным же ГИБДД, ЧП случилось на пересечении шоссе с улицей 800-летия Москвы - это через одну улицу."Водитель автомобиля Range Rover не справившись с управлением допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщина, на вид в возрасте 60 лет, от полученных травм скончалась", - говорится в релизе. Сам водитель, по данным ведомства, не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства инцидента.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, ведомство взяло на контроль ход проверки и принятие процессуального решения по факту ДТП.
https://ria.ru/20220309/dtp-1777241551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Автомобиль вылетел на тротуар на Дмитровском шоссе в Москве
Автомобиль вылетел на тротуар на Дмитровском шоссе в Москве, пострадал пешеход, дептранс публикует видео
2022-05-31T13:50
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:50 31.05.2022 (обновлено: 16:20 31.05.2022)
В Москве Range Rover вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода
Водитель Range Rover в Москве вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину-пешехода