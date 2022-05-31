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В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка - РИА Новости, 31.05.2022
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В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка
В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка - РИА Новости, 31.05.2022
В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка
Легковушка врезалась в стену здания торгового центра в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:36
2022-05-31T08:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Легковушка врезалась в стену здания торгового центра в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."В 3.14 водитель легкового автомобиля совершил съезд с проезжей части и въехал в остекление здания на улице проспект Вернадского, дом 86а. Остекление было повреждено, также автомашина получила механические повреждения", - рассказали в пресс-службе.По данным ведомства, пострадавших в инциденте нет.Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", по указанному адресу находится торговый центр Avenue.
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происшествия, москва
08:36 31.05.2022
 
В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка

В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Легковушка врезалась в стену здания торгового центра в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"В 3.14 водитель легкового автомобиля совершил съезд с проезжей части и въехал в остекление здания на улице проспект Вернадского, дом 86а. Остекление было повреждено, также автомашина получила механические повреждения", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, пострадавших в инциденте нет.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", по указанному адресу находится торговый центр Avenue.
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