https://ria.ru/20220531/dtp-1791919529.html
В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка
В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка - РИА Новости, 31.05.2022
В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка
Легковушка врезалась в стену здания торгового центра в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:36
2022-05-31T08:36
2022-05-31T08:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Легковушка врезалась в стену здания торгового центра в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."В 3.14 водитель легкового автомобиля совершил съезд с проезжей части и въехал в остекление здания на улице проспект Вернадского, дом 86а. Остекление было повреждено, также автомашина получила механические повреждения", - рассказали в пресс-службе.По данным ведомства, пострадавших в инциденте нет.Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", по указанному адресу находится торговый центр Avenue.
https://ria.ru/20220530/pozhar-1791784349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка
В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка, пострадавших нет
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Легковушка врезалась в стену здания торгового центра в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"В 3.14 водитель легкового автомобиля совершил съезд с проезжей части и въехал в остекление здания на улице проспект Вернадского, дом 86а. Остекление было повреждено, также автомашина получила механические повреждения", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, пострадавших в инциденте нет.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", по указанному адресу находится торговый центр Avenue.