https://ria.ru/20220531/dtp-1791919529.html

В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка

В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка - РИА Новости, 31.05.2022

В здание торгового центра в Москве врезалась легковушка

Легковушка врезалась в стену здания торгового центра в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:36

2022-05-31T08:36

2022-05-31T08:36

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Легковушка врезалась в стену здания торгового центра в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."В 3.14 водитель легкового автомобиля совершил съезд с проезжей части и въехал в остекление здания на улице проспект Вернадского, дом 86а. Остекление было повреждено, также автомашина получила механические повреждения", - рассказали в пресс-службе.По данным ведомства, пострадавших в инциденте нет.Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", по указанному адресу находится торговый центр Avenue.

https://ria.ru/20220530/pozhar-1791784349.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва