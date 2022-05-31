https://ria.ru/20220531/dron-1791907403.html

Источник: российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО

Источник: российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО - РИА Новости, 31.05.2022

Источник: российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник (БПЛА) НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T03:36

2022-05-31T03:36

2022-05-31T07:28

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник (БПЛА) НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным морем, сообщил РИА Новости информированный источник.Он отметил, что "комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию бессмысленной".Источник не раскрыл другие подробности эпизода.Российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы. На вооружении стоят такие комплексы как "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и многие другие.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Крыма сообщал, что российские системы РЭБ, в частности, работают по кораблям НАТО, пытающимся приблизиться к берегам полуострова для разведки. В результате их разведывательная аппаратура не может работать по назначению.СМИ со ссылкой на утверждения украинских боевиков сообщали, что за счет работы российских систем РЭБ на линии фронта невозможно пользоваться мобильными телефонами.

https://ria.ru/20220528/okhotnik-1791355512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

нато, в мире, россия, украина