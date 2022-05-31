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Источник: российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
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Источник: российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО
Источник: российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
Источник: российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО
Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник (БПЛА) НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T03:36
2022-05-31T07:28
нато
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник (БПЛА) НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным морем, сообщил РИА Новости информированный источник.Он отметил, что "комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию бессмысленной".Источник не раскрыл другие подробности эпизода.Российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы. На вооружении стоят такие комплексы как "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и многие другие.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Крыма сообщал, что российские системы РЭБ, в частности, работают по кораблям НАТО, пытающимся приблизиться к берегам полуострова для разведки. В результате их разведывательная аппаратура не может работать по назначению.СМИ со ссылкой на утверждения украинских боевиков сообщали, что за счет работы российских систем РЭБ на линии фронта невозможно пользоваться мобильными телефонами.
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нато, в мире, россия, украина
03:36 31.05.2022 (обновлено: 07:28 31.05.2022)
 
Источник: российская система РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО

Российская система РЭБ подавила беспилотник НАТО, который вел разведку в интересах Украины

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРЭБ
РЭБ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник (БПЛА) НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным морем, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию бессмысленной".
Источник не раскрыл другие подробности эпизода.
Российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы. На вооружении стоят такие комплексы как "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и многие другие.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Крыма сообщал, что российские системы РЭБ, в частности, работают по кораблям НАТО, пытающимся приблизиться к берегам полуострова для разведки. В результате их разведывательная аппаратура не может работать по назначению.
СМИ со ссылкой на утверждения украинских боевиков сообщали, что за счет работы российских систем РЭБ на линии фронта невозможно пользоваться мобильными телефонами.
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