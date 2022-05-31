Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за 40 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР на месте обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.