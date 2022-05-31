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Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/donetsk-1792148802.html
Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за 40 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:35
2022-05-31T18:35
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
18:35 31.05.2022
 
Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за 40 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР на месте обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР на месте обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники МЧС ДНР на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 17:35Специальная военная операция на Украине
Число обстрелов Донецка в мае превысило 800
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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