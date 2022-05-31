https://ria.ru/20220531/donetsk-1792148802.html

Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за 40 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:35

2022-05-31T18:35

2022-05-31T18:35

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220531/obstrely-1792118979.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины