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Мирный житель получил ранение при обстреле Киевского района Донецка

Мирный житель получил ранение при обстреле Киевского района Донецка - РИА Новости, 31.05.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле Киевского района Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:36

2022-05-31T13:36

2022-05-31T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня около 11.45 (совпадает с мск) вследствие обстрела гаражного кооператива по улице Лескова, 27 в Киевском районе получил ранение мужчина 45 лет. Пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. По городу выпустили 40 ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина