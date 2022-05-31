https://ria.ru/20220531/dolomitnoe-1791938063.html

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли из миномёта поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:14

2022-05-31T10:14

2022-05-31T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из миномёта поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел зафиксирован в 9.40 мск со стороны населенного пункта Кодема, отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины