https://ria.ru/20220531/dogovor-1791983801.html

Белоруссия утвердила договор с РФ о гармонизации законов в таможенной сфере

Белоруссия утвердила договор с РФ о гармонизации законов в таможенной сфере - РИА Новости, 31.05.2022

Белоруссия утвердила договор с РФ о гармонизации законов в таможенной сфере

Белорусские депутаты приняли на сессии во вторник закон о ратификации договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства и создании... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:32

2022-05-31T12:32

2022-05-31T12:32

белоруссия

россия

минск

таможня

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Белорусские депутаты приняли на сессии во вторник закон о ратификации договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства и создании межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента."В одном чтении принят проект закона "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гармонизации таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничестве в таможенной сфере". Основными целями договора являются гармонизация таможенного законодательства сторон и углубление сотрудничества в сфере таможенного взаимодействия", - говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты парламента.Согласно сообщению, для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций предусматривается создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Местом нахождения центра определен Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.Отмечается, что договор предусматривает сотрудничество таможенных служб двух стран по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, функционирование создаваемого межгосударственного центра, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов сторон, регулирование института уполномоченного экономического оператора.Договор предусматривает временное применение по истечении десяти дней с даты его подписания, а вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.Одна из программ касается сотрудничества в таможенной сфере. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев ранее говорил, что постоянный комитет СГ уже подключился к работе по формированию межгосударственного центра в структуре таможенного комитета Союзного государства. Во взаимодействии с государственным таможенным комитетом Белоруссии и ФТС России прорабатывается вопрос по его финансированию из бюджета Союзного государства с июля 2022 года, отмечал госсекретарь.

https://ria.ru/20220528/svyazi-1791824119.html

https://ria.ru/20220524/mezentsev-1790334325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, минск, таможня