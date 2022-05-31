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Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом - РИА Новости, 31.05.2022
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Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом - РИА Новости, 31.05.2022
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что остается под домашним арестом, ссылаясь на соответствующее решение судьи Апелляционной палаты Кишинева, где во... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:48
2022-05-31T20:36
в мире
молдавия
игорь додон
кишинев
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КИШИНЕВ, 31 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что остается под домашним арестом, ссылаясь на соответствующее решение судьи Апелляционной палаты Кишинева, где во вторник рассматривалась кассационная жалоба со стороны защиты.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение."Суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток", - сказал журналистам Додон на выходе из зала суда.По его словам, власти страны через прокуроров продолжат оказывать на него давление. Додон заверил, что докажет невиновность либо в судах страны, либо за ее пределами."Я не верю, что высшее должностное лицо государства, в подчинении которому находится службы информации и безопасности, не знало, что ко мне пошли на обыски. Если она (Санду - ред.) действительно узнала об этом из прессы, то это значит, что вы (журналисты — ред.) работаете лучше спецслужб, зачем они тогда нужны?" - добавил Додон.Заседание длилось около четырех часов. Сначала было предложено слушание по решению ареста Додона, поскольку прокуроры запросили отвод одного из судей, у которого может быть личная заинтересованность в деле. Но в ходе обсуждения участники заседания отклонили ходатайство защиты и продолжили слушания по существу.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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в мире, молдавия, игорь додон, кишинев
18:48 31.05.2022 (обновлено: 20:36 31.05.2022)
 
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом

Додон заявил о решении Апелляционной палаты Кишинева оставить его под домашним арестом

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что остается под домашним арестом, ссылаясь на соответствующее решение судьи Апелляционной палаты Кишинева, где во вторник рассматривалась кассационная жалоба со стороны защиты.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение.
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"Суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток", - сказал журналистам Додон на выходе из зала суда.
По его словам, власти страны через прокуроров продолжат оказывать на него давление. Додон заверил, что докажет невиновность либо в судах страны, либо за ее пределами.
"Я не верю, что высшее должностное лицо государства, в подчинении которому находится службы информации и безопасности, не знало, что ко мне пошли на обыски. Если она (Санду - ред.) действительно узнала об этом из прессы, то это значит, что вы (журналисты — ред.) работаете лучше спецслужб, зачем они тогда нужны?" - добавил Додон.
Заседание длилось около четырех часов. Сначала было предложено слушание по решению ареста Додона, поскольку прокуроры запросили отвод одного из судей, у которого может быть личная заинтересованность в деле. Но в ходе обсуждения участники заседания отклонили ходатайство защиты и продолжили слушания по существу.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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