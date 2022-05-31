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На константиновском направлении уничтожили большинство огневых точек ВСУ

На константиновском направлении уничтожили большинство огневых точек ВСУ - РИА Новости, 31.05.2022

На константиновском направлении уничтожили большинство огневых точек ВСУ

На константиновском направлении на севере ДНР большинство огневых точек противника уничтожено, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:51

2022-05-31T10:51

2022-05-31T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

владимир путин

украина

россия

константиновка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На константиновском направлении на севере ДНР большинство огневых точек противника уничтожено, заявил глава республики Денис Пушилин."Вчера наши военные отрабатывали огневые точки противника, и с учетом того, что вечером, ночью было тихо, и сейчас пока утром еще тихо, по крайней мере на том направлении, на константиновском, оттуда не прилетают снаряды, можно говорить о том, что большинство огневых точек противника уничтожено", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".Крупный населенный пункт Константиновка находится в 57 километрах к северу от Донецка и в 47 километрах к северо-западу от Горловки. Подконтрольные Киеву населенные пункты на этом направлении, в частности, Авдеевка, были превращены украинскими военными в мощный укрепрайон. Через Константиновку также проходит основная дорога, связывающая Донецк с севером области, в частности, с городами Славянск и Краматорск.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что киевский режим под руководством кураторов Запада готовит в населенном пункте Константиновка ДНР провокацию по бучинскому сценарию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, михаил мизинцев, владимир путин, украина, россия, константиновка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин