https://ria.ru/20220531/dnr-1791939379.html
Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин
Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.05.2022
Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин
Донецк из-за обстрелов стал сейчас менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:20
2022-05-31T10:20
2022-05-31T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791781689_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_a2d1be67a8365e8d9adfa287b6464234.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Донецк из-за обстрелов стал сейчас менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас получается некий парадокс. Мариуполь сейчас более безопасный населенный пункт, нежели Донецк", - сказал Пушилин в эфире Соловьев Live.Он добавил, что сейчас "нужно сделать все, чтобы все города как Донецкой народной республики, так и Луганской, были в безопасности".
https://ria.ru/20220530/dnr-1791751396.html
мариуполь
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791781689_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b1ecff9f0896ba2c32a51440609cba3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:20 31.05.2022 (обновлено: 11:42 31.05.2022)
Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Донецк из-за обстрелов стал менее безопасным городом, чем Мариуполь