https://ria.ru/20220531/dnr-1791939379.html

Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин

Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.05.2022

Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин

Донецк из-за обстрелов стал сейчас менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:20

2022-05-31T10:20

2022-05-31T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

донецк (днр)

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Донецк из-за обстрелов стал сейчас менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас получается некий парадокс. Мариуполь сейчас более безопасный населенный пункт, нежели Донецк", - сказал Пушилин в эфире Соловьев Live.Он добавил, что сейчас "нужно сделать все, чтобы все города как Донецкой народной республики, так и Луганской, были в безопасности".

https://ria.ru/20220530/dnr-1791751396.html

мариуполь

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Кирилл Волков

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