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Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/dnr-1791939379.html
Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин
Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.05.2022
Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин
Донецк из-за обстрелов стал сейчас менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:20
2022-05-31T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Донецк из-за обстрелов стал сейчас менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас получается некий парадокс. Мариуполь сейчас более безопасный населенный пункт, нежели Донецк", - сказал Пушилин в эфире Соловьев Live.Он добавил, что сейчас "нужно сделать все, чтобы все города как Донецкой народной республики, так и Луганской, были в безопасности".
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мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:20 31.05.2022 (обновлено: 11:42 31.05.2022)
 
Донецк стал менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Донецк из-за обстрелов стал менее безопасным городом, чем Мариуполь

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке
Разрушенная школа №22 в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная школа №22 в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Донецк из-за обстрелов стал сейчас менее безопасным городом, чем Мариуполь, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас получается некий парадокс. Мариуполь сейчас более безопасный населенный пункт, нежели Донецк", - сказал Пушилин в эфире Соловьев Live.
Он добавил, что сейчас "нужно сделать все, чтобы все города как Донецкой народной республики, так и Луганской, были в безопасности".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Денис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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