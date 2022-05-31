14:58 31.05.2022 (обновлено: 16:03 31.05.2022)
Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой
Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку омбудсмена Людмилу Денисову, сообщил член парламента Ярослав Железняк.
"Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовали 234 депутата. Назначения сегодня не было", — написал политик в телеграм-канале.
Денисова занимала эту должность с марта 2018 года. Ее не раз обвиняли в тиражировании фейков. Еще до голосования депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Павел Фролов сообщил, что сбор подписей для увольнения связан с тем, что омбудсмен после начала российской спецоперации не выполняла свои обязанности по организации гуманитарных коридоров и обмену пленными.
"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине", — добавил он.
В свою очередь, депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что его фракция не поддержала отставку. В своем телеграм-канале он пояснил, что полномочия Денисовой истекали только через девять месяцев и "неправильно просто по желанию снимать человека, который занимается правами человека".
"Такое должностное лицо должно быть независимым и не оглядываться на политиков", — добавил парламентарий.
Накануне Денисова заявила, что депутаты собираются объявить ей о недоверии, такое указание якобы поступило из офиса президента. Она отметила, что это незаконно и может расцениваться как давление.