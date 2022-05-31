https://ria.ru/20220531/denisova-1792045551.html

Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой

Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой - РИА Новости, 31.05.2022

Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой

Депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку омбудсмена Людмилу Денисову, сообщил член парламента Ярослав Железняк. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:58

2022-05-31T14:58

2022-05-31T16:03

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку омбудсмена Людмилу Денисову, сообщил член парламента Ярослав Железняк."Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовали 234 депутата. Назначения сегодня не было", — написал политик в телеграм-канале.Денисова занимала эту должность с марта 2018 года. Ее не раз обвиняли в тиражировании фейков. Еще до голосования депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Павел Фролов сообщил, что сбор подписей для увольнения связан с тем, что омбудсмен после начала российской спецоперации не выполняла свои обязанности по организации гуманитарных коридоров и обмену пленными.В свою очередь, депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что его фракция не поддержала отставку. В своем телеграм-канале он пояснил, что полномочия Денисовой истекали только через девять месяцев и "неправильно просто по желанию снимать человека, который занимается правами человека"."Такое должностное лицо должно быть независимым и не оглядываться на политиков", — добавил парламентарий.Накануне Денисова заявила, что депутаты собираются объявить ей о недоверии, такое указание якобы поступило из офиса президента. Она отметила, что это незаконно и может расцениваться как давление.

https://ria.ru/20220407/feyki-1782359586.html

https://ria.ru/20220531/ukraina-1791946664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, людмила денисова, владимир зеленский, украина