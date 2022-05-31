Рейтинг@Mail.ru
Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/denisova-1792045551.html
Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой
Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой - РИА Новости, 31.05.2022
Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой
Депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку омбудсмена Людмилу Денисову, сообщил член парламента Ярослав Железняк. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:58
2022-05-31T16:03
в мире
людмила денисова
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9da6bf6aa9fcbf1635da4aa71484ee2.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку омбудсмена Людмилу Денисову, сообщил член парламента Ярослав Железняк."Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовали 234 депутата. Назначения сегодня не было", — написал политик в телеграм-канале.Денисова занимала эту должность с марта 2018 года. Ее не раз обвиняли в тиражировании фейков. Еще до голосования депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Павел Фролов сообщил, что сбор подписей для увольнения связан с тем, что омбудсмен после начала российской спецоперации не выполняла свои обязанности по организации гуманитарных коридоров и обмену пленными.В свою очередь, депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что его фракция не поддержала отставку. В своем телеграм-канале он пояснил, что полномочия Денисовой истекали только через девять месяцев и "неправильно просто по желанию снимать человека, который занимается правами человека"."Такое должностное лицо должно быть независимым и не оглядываться на политиков", — добавил парламентарий.Накануне Денисова заявила, что депутаты собираются объявить ей о недоверии, такое указание якобы поступило из офиса президента. Она отметила, что это незаконно и может расцениваться как давление.
https://ria.ru/20220407/feyki-1782359586.html
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791946664.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7c1ec08f73355d5083ea5b161f71fc9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, людмила денисова, владимир зеленский, украина
14:58 31.05.2022 (обновлено: 16:03 31.05.2022)
 
Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой

Рада проголосовала за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку омбудсмена Людмилу Денисову, сообщил член парламента Ярослав Железняк.
"Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовали 234 депутата. Назначения сегодня не было", — написал политик в телеграм-канале.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 17:32Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен ДНР обвинила украинскую коллегу в тиражировании фейков о пленных
Денисова занимала эту должность с марта 2018 года. Ее не раз обвиняли в тиражировании фейков. Еще до голосования депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Павел Фролов сообщил, что сбор подписей для увольнения связан с тем, что омбудсмен после начала российской спецоперации не выполняла свои обязанности по организации гуманитарных коридоров и обмену пленными.
"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине", — добавил он.
В свою очередь, депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что его фракция не поддержала отставку. В своем телеграм-канале он пояснил, что полномочия Денисовой истекали только через девять месяцев и "неправильно просто по желанию снимать человека, который занимается правами человека".
"Такое должностное лицо должно быть независимым и не оглядываться на политиков", — добавил парламентарий.
Накануне Денисова заявила, что депутаты собираются объявить ей о недоверии, такое указание якобы поступило из офиса президента. Она отметила, что это незаконно и может расцениваться как давление.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:46
Глава СПЧ призвал судить уполномоченного по правам человека на Украине
 
В миреЛюдмила ДенисоваВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала