https://ria.ru/20220531/bumaga-1792096662.html

Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги

Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги - РИА Новости, 31.05.2022

Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги

Коряжемский филиал группы "Илим" в Архангельской области, который производит 75% всей российской товарной целлюлозы, готов наладить производство... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:50

2022-05-31T16:50

2022-05-31T16:50

архангельская область

экономика

александр цыбульский

архангельская область

россия

коряжма

илим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая – РИА Новости. Коряжемский филиал группы "Илим" в Архангельской области, который производит 75% всей российской товарной целлюлозы, готов наладить производство высококачественной мелованной бумаги для частичного замещения импортных поставок, сообщила пресс-служба правительства региона.Мощности филиала и высококачественные образцы мелованной бумаги для печати продукции, требующей высокой цветопередачи продемонстрировали губернатору региона Александру Цыбульскому. Компания, на производственных мощностях которой выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги, развивает действующие производства, в том числе наращивает объем производства упаковочных материалов."Одной из точек роста компании в Архангельской области может стать производство высококачественной мелованной бумаги, которая востребована в первую очередь для изготовления полиграфии. До 2013 года импорт этой продукции в Россию составлял практически сто процентов", - сообщили в правительстве.Отмечается, что ситуация начала меняться после запуска в 2013 году на базе коряжемского филиала группы "Илим" бумагоделательной машины и автономной меловальной установки. Строительство осуществлялось в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, реализуемого на территории Архангельской области.В качестве государственной поддержки предприятие получило лесные ресурсы на льготных условиях. Таким образом, Архангельская область стала первым в России местом производства чистоцеллюлозной мелованной бумаги под брендом "Омела". Производственные мощности предприятия позволяют в год выпускать 70 тысяч тонн этой продукции. Кроме мелованной бумаги, для российских печатников коряжемский филиал группы "Илим" производит офсетную бумагу самого высокого качества в России."Наша бумага изготавливается в соответствии со всеми международными стандартами. Она отлично подходит и для рулонной, и для листовой офсетной печати изданий длительного срока службы. Включая детские иллюстрированные книги, справочники, энциклопедии, учебники и другую литературу", – приводятся в сообщении слова директора филиала группы "Илим" в городе Коряжме Сергея Кривошапкина.Цыбульский высоко оценил качество производимой на предприятии продукции, отметив особую важность работы группы "Илим" в условиях, когда недружественные западные страны оказывают на Россию беспрецедентное санкционное давление."На вашем примере очевидно, что сегодня российская промышленность может удовлетворить около 20% потребности изданий, выпускающих высококачественные книги. В условиях санкционного давления необходимо стремиться к полному замещению ранее импортируемой офсетной и мелованной бумаги. И этот потенциал, который вы демонстрируете своей работой в Архангельской области, мы готовы поддерживать", – сказал Цыбульский.Глава региона отметил также важность экологической миссии предприятий группы "Илим", которые последовательно внедряют в производство все наилучшие доступные технологии по обеспечению охраны окружающей среды. Филиал в Коряжме признан соответствующим мировым экологическим нормам. На комбинате построены новая линия по производству нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы, новая выпарная станция с системой очистки конденсатов и утилизацией сернистых соединений. Выведено из эксплуатации морально устаревшее производство вискозной целлюлозы.

https://ria.ru/20220525/shkoly-1790677140.html

https://ria.ru/20220524/otchisleniya-1790423841.html

https://ria.ru/20220511/doplaty-1787990719.html

архангельская область

россия

коряжма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр цыбульский, архангельская область, россия, коряжма, илим