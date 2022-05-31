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Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги - РИА Новости, 31.05.2022
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Архангельская область
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Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги
Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги - РИА Новости, 31.05.2022
Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги
Коряжемский филиал группы "Илим" в Архангельской области, который производит 75% всей российской товарной целлюлозы, готов наладить производство... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:50
2022-05-31T16:50
архангельская область
экономика
александр цыбульский
архангельская область
россия
коряжма
илим
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АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая – РИА Новости. Коряжемский филиал группы "Илим" в Архангельской области, который производит 75% всей российской товарной целлюлозы, готов наладить производство высококачественной мелованной бумаги для частичного замещения импортных поставок, сообщила пресс-служба правительства региона.Мощности филиала и высококачественные образцы мелованной бумаги для печати продукции, требующей высокой цветопередачи продемонстрировали губернатору региона Александру Цыбульскому. Компания, на производственных мощностях которой выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги, развивает действующие производства, в том числе наращивает объем производства упаковочных материалов."Одной из точек роста компании в Архангельской области может стать производство высококачественной мелованной бумаги, которая востребована в первую очередь для изготовления полиграфии. До 2013 года импорт этой продукции в Россию составлял практически сто процентов", - сообщили в правительстве.Отмечается, что ситуация начала меняться после запуска в 2013 году на базе коряжемского филиала группы "Илим" бумагоделательной машины и автономной меловальной установки. Строительство осуществлялось в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, реализуемого на территории Архангельской области.В качестве государственной поддержки предприятие получило лесные ресурсы на льготных условиях. Таким образом, Архангельская область стала первым в России местом производства чистоцеллюлозной мелованной бумаги под брендом "Омела". Производственные мощности предприятия позволяют в год выпускать 70 тысяч тонн этой продукции. Кроме мелованной бумаги, для российских печатников коряжемский филиал группы "Илим" производит офсетную бумагу самого высокого качества в России."Наша бумага изготавливается в соответствии со всеми международными стандартами. Она отлично подходит и для рулонной, и для листовой офсетной печати изданий длительного срока службы. Включая детские иллюстрированные книги, справочники, энциклопедии, учебники и другую литературу", – приводятся в сообщении слова директора филиала группы "Илим" в городе Коряжме Сергея Кривошапкина.Цыбульский высоко оценил качество производимой на предприятии продукции, отметив особую важность работы группы "Илим" в условиях, когда недружественные западные страны оказывают на Россию беспрецедентное санкционное давление."На вашем примере очевидно, что сегодня российская промышленность может удовлетворить около 20% потребности изданий, выпускающих высококачественные книги. В условиях санкционного давления необходимо стремиться к полному замещению ранее импортируемой офсетной и мелованной бумаги. И этот потенциал, который вы демонстрируете своей работой в Архангельской области, мы готовы поддерживать", – сказал Цыбульский.Глава региона отметил также важность экологической миссии предприятий группы "Илим", которые последовательно внедряют в производство все наилучшие доступные технологии по обеспечению охраны окружающей среды. Филиал в Коряжме признан соответствующим мировым экологическим нормам. На комбинате построены новая линия по производству нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы, новая выпарная станция с системой очистки конденсатов и утилизацией сернистых соединений. Выведено из эксплуатации морально устаревшее производство вискозной целлюлозы.
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экономика, александр цыбульский, архангельская область, россия, коряжма, илим
16:50 31.05.2022
 
Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги

Архангельская область готова частично заместить импорт мелованной бумаги

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая – РИА Новости. Коряжемский филиал группы "Илим" в Архангельской области, который производит 75% всей российской товарной целлюлозы, готов наладить производство высококачественной мелованной бумаги для частичного замещения импортных поставок, сообщила пресс-служба правительства региона.
Мощности филиала и высококачественные образцы мелованной бумаги для печати продукции, требующей высокой цветопередачи продемонстрировали губернатору региона Александру Цыбульскому. Компания, на производственных мощностях которой выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги, развивает действующие производства, в том числе наращивает объем производства упаковочных материалов.
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"Одной из точек роста компании в Архангельской области может стать производство высококачественной мелованной бумаги, которая востребована в первую очередь для изготовления полиграфии. До 2013 года импорт этой продукции в Россию составлял практически сто процентов", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что ситуация начала меняться после запуска в 2013 году на базе коряжемского филиала группы "Илим" бумагоделательной машины и автономной меловальной установки. Строительство осуществлялось в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, реализуемого на территории Архангельской области.
В качестве государственной поддержки предприятие получило лесные ресурсы на льготных условиях. Таким образом, Архангельская область стала первым в России местом производства чистоцеллюлозной мелованной бумаги под брендом "Омела". Производственные мощности предприятия позволяют в год выпускать 70 тысяч тонн этой продукции. Кроме мелованной бумаги, для российских печатников коряжемский филиал группы "Илим" производит офсетную бумагу самого высокого качества в России.
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"Наша бумага изготавливается в соответствии со всеми международными стандартами. Она отлично подходит и для рулонной, и для листовой офсетной печати изданий длительного срока службы. Включая детские иллюстрированные книги, справочники, энциклопедии, учебники и другую литературу", – приводятся в сообщении слова директора филиала группы "Илим" в городе Коряжме Сергея Кривошапкина.
Цыбульский высоко оценил качество производимой на предприятии продукции, отметив особую важность работы группы "Илим" в условиях, когда недружественные западные страны оказывают на Россию беспрецедентное санкционное давление.
"На вашем примере очевидно, что сегодня российская промышленность может удовлетворить около 20% потребности изданий, выпускающих высококачественные книги. В условиях санкционного давления необходимо стремиться к полному замещению ранее импортируемой офсетной и мелованной бумаги. И этот потенциал, который вы демонстрируете своей работой в Архангельской области, мы готовы поддерживать", – сказал Цыбульский.
Глава региона отметил также важность экологической миссии предприятий группы "Илим", которые последовательно внедряют в производство все наилучшие доступные технологии по обеспечению охраны окружающей среды. Филиал в Коряжме признан соответствующим мировым экологическим нормам. На комбинате построены новая линия по производству нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы, новая выпарная станция с системой очистки конденсатов и утилизацией сернистых соединений. Выведено из эксплуатации морально устаревшее производство вискозной целлюлозы.
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