https://ria.ru/20220531/bronemashiny-1792218611.html

Минобороны Греции сообщило об отправке бронемашин БМП-1 на Украину

Минобороны Греции сообщило об отправке бронемашин БМП-1 на Украину - РИА Новости, 31.05.2022

Минобороны Греции сообщило об отправке бронемашин БМП-1 на Украину

Министерство национальной обороны Греции подтвердило отправку на Украину бронированных машин пехоты БМП-1 и замену их техникой немецкого производства в рамках... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T22:38

2022-05-31T22:38

2022-05-31T22:38

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греция

украина

кириакос мицотакис

германия

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минобороны германии

министерство национальной обороны греции

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АФИНЫ, 31 мая - РИА Новости. Министерство национальной обороны Греции подтвердило отправку на Украину бронированных машин пехоты БМП-1 и замену их техникой немецкого производства в рамках соглашения между Грецией и Германией.Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил во вторник на брифинге после саммита ЕС, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер-министром на встрече в Брюсселе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину.Греческие политические партии потребовали разъяснений, почему правительство скрывает отправку оружия на Украину и ведет поставки в нарушение национального законодательства. Они заявили, что Греция опасным образом втягивается в конфликт на Украине.Министерство национальной обороны Греции поздно вечером во вторник сообщило о соглашении между Грецией и Германией об отправке "оборонной техники" на Украину и замене ее "оборонной техникой" немецкого производства."Министерства национальной обороны сообщает, что после предыдущих обсуждений и после сегодняшней встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с канцлером Германии Олафом Шольцем была согласована передача бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1 (получены в 1994 году) с целью отправки на Украину и их одновременной замены равным количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder", - говорится в сообщении.Детали будут урегулированы в ближайшее время между министерством национальной обороны Греции и федеральным министерством обороны Германии с тем, чтобы соглашение было реализовано как можно скорее, говорится в документе.

https://ria.ru/20220521/gretsiya-1789877633.html

https://ria.ru/20220531/rakety-1792215190.html

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в мире, греция, украина, кириакос мицотакис, германия, евросоюз, минобороны германии, министерство национальной обороны греции, олаф шольц