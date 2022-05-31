https://ria.ru/20220531/brm-1k-1791928913.html

Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К

Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К - РИА Новости, 31.05.2022

Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К

"Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К с огневой мощью как у БМП, сообщил концерн. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:36

2022-05-31T09:36

2022-05-31T09:42

новое оружие россии

безопасность

уралвагонзавод

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929788_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_03f889da2d42b55f52bbd6ee8e239810.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К с огневой мощью как у БМП, сообщил концерн."Рубцовский филиал АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") в рамках государственного контракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем военных представителей министерства обороны РФ", - отмечается в Telegram-канале УВЗ.О подписании контракта с Минобороны на модернизацию БРМ-1К концерн сообщал во время форума "Армия-2020".На новых БРМ базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Кроме того, были заменены двигатель бронетехники, средства связи и бортовая электроника. Дополнительно при модернизации боевую машину оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.Как отмечают в УВЗ, "модернизация БРМ-1К направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП".Командирская боевая разведывательная машина БРМ-1К предназначена для ведения войсковой разведки днем и ночью в составе разведывательных групп на глубину от 50 до 80 километров от своих войск. Она обеспечивает обнаружение замаскированных целей в любое время суток в условиях ограниченной видимости, определение и передачу координат целей, уверенное поражение открытой и укрытой живой силы, а также защиту экипажа и внутреннего оборудования от крупнокалиберных пулеметов, малокалиберных автоматических пушек, осколков снарядов наземной (полевой) артиллерии.Для форсирования водных преград на плаву бронетехнике не требуются предварительные подготовительные работы.

https://ria.ru/20211118/strela-1759587627.html

https://ria.ru/20210716/samolet-1741462870.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, уралвагонзавод, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)