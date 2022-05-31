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Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К - РИА Новости, 31.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220531/brm-1k-1791928913.html
Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К
Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К - РИА Новости, 31.05.2022
Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К
"Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К с огневой мощью как у БМП, сообщил концерн. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:36
2022-05-31T09:42
новое оружие россии
безопасность
уралвагонзавод
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К с огневой мощью как у БМП, сообщил концерн."Рубцовский филиал АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") в рамках государственного контракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем военных представителей министерства обороны РФ", - отмечается в Telegram-канале УВЗ.О подписании контракта с Минобороны на модернизацию БРМ-1К концерн сообщал во время форума "Армия-2020".На новых БРМ базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Кроме того, были заменены двигатель бронетехники, средства связи и бортовая электроника. Дополнительно при модернизации боевую машину оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.Как отмечают в УВЗ, "модернизация БРМ-1К направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП".Командирская боевая разведывательная машина БРМ-1К предназначена для ведения войсковой разведки днем и ночью в составе разведывательных групп на глубину от 50 до 80 километров от своих войск. Она обеспечивает обнаружение замаскированных целей в любое время суток в условиях ограниченной видимости, определение и передачу координат целей, уверенное поражение открытой и укрытой живой силы, а также защиту экипажа и внутреннего оборудования от крупнокалиберных пулеметов, малокалиберных автоматических пушек, осколков снарядов наземной (полевой) артиллерии.Для форсирования водных преград на плаву бронетехнике не требуются предварительные подготовительные работы.
https://ria.ru/20211118/strela-1759587627.html
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безопасность, уралвагонзавод, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:36 31.05.2022 (обновлено: 09:42 31.05.2022)
 
Минобороны получило партию разведывательных машин БРМ-1К

"Уралвагонзавод" поставил Минобороны партию разведывательных машин БРМ-1К с мощью БМП

© Фото : УралВагонЗаводПартия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К
Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : УралВагонЗавод
Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К с огневой мощью как у БМП, сообщил концерн.
"Рубцовский филиал АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") в рамках государственного контракта выполнил работы по капитальному ремонту с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем военных представителей министерства обороны РФ", - отмечается в Telegram-канале УВЗ.
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О подписании контракта с Минобороны на модернизацию БРМ-1К концерн сообщал во время форума "Армия-2020".
На новых БРМ базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Кроме того, были заменены двигатель бронетехники, средства связи и бортовая электроника. Дополнительно при модернизации боевую машину оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.
Как отмечают в УВЗ, "модернизация БРМ-1К направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях, за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП".
Командирская боевая разведывательная машина БРМ-1К предназначена для ведения войсковой разведки днем и ночью в составе разведывательных групп на глубину от 50 до 80 километров от своих войск. Она обеспечивает обнаружение замаскированных целей в любое время суток в условиях ограниченной видимости, определение и передачу координат целей, уверенное поражение открытой и укрытой живой силы, а также защиту экипажа и внутреннего оборудования от крупнокалиберных пулеметов, малокалиберных автоматических пушек, осколков снарядов наземной (полевой) артиллерии.
Для форсирования водных преград на плаву бронетехнике не требуются предварительные подготовительные работы.
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Новое оружие РоссииБезопасностьУралвагонзаводРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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