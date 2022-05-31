Рейтинг@Mail.ru
Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/britaniya-1792204132.html
Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ
Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2022
Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ
Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня, пишет газета Independent со ссылкой на МВД. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:57
2022-05-31T22:29
в мире
руанда
великобритания
ла-манш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/77/1494107776_0:108:2599:1570_1920x0_80_0_0_882684e3a04f2d4a30f1c194477f7004.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня, пишет газета Independent со ссылкой на МВД.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.По данным газеты, МВД Британии в начале мае проинформировало десятки человек о том, что они могут быть высланы из страны. Сейчас им разослали уведомления о том, что у них есть подтвержденные места на рейсе в Руанду.Однако, как отмечает издание, несмотря на получение таких уведомлений, решение о депортации в Руанду все еще можно будет оспорить в суде.
https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788172399.html
https://ria.ru/20220502/musor-1785344626.html
руанда
великобритания
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/77/1494107776_182:0:2418:1677_1920x0_80_0_0_72f539aefeb7e2b971f15772454462ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, руанда, великобритания, ла-манш
20:57 31.05.2022 (обновлено: 22:29 31.05.2022)
 
Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ

Independent: власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня, пишет газета Independent со ссылкой на МВД.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:12
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон
План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
По данным газеты, МВД Британии в начале мае проинформировало десятки человек о том, что они могут быть высланы из страны. Сейчас им разослали уведомления о том, что у них есть подтвержденные места на рейсе в Руанду.
Однако, как отмечает издание, несмотря на получение таких уведомлений, решение о депортации в Руанду все еще можно будет оспорить в суде.
Мусорный полигон в Агбогблоши в Гане - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Деньги из мусора. Европа сваливает свои отходы бедным соседям
 
В миреРуандаВеликобританияЛа-Манш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала