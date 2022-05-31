https://ria.ru/20220531/britaniya-1792204132.html

Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ

Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2022

Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ

Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня, пишет газета Independent со ссылкой на МВД. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:57

2022-05-31T20:57

2022-05-31T22:29

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня, пишет газета Independent со ссылкой на МВД.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.По данным газеты, МВД Британии в начале мае проинформировало десятки человек о том, что они могут быть высланы из страны. Сейчас им разослали уведомления о том, что у них есть подтвержденные места на рейсе в Руанду.Однако, как отмечает издание, несмотря на получение таких уведомлений, решение о депортации в Руанду все еще можно будет оспорить в суде.

https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788172399.html

https://ria.ru/20220502/musor-1785344626.html

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