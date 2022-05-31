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Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ
Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2022
Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ
Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня, пишет газета Independent со ссылкой на МВД. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:57
2022-05-31T20:57
2022-05-31T22:29
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня, пишет газета Independent со ссылкой на МВД.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.По данным газеты, МВД Британии в начале мае проинформировало десятки человек о том, что они могут быть высланы из страны. Сейчас им разослали уведомления о том, что у них есть подтвержденные места на рейсе в Руанду.Однако, как отмечает издание, несмотря на получение таких уведомлений, решение о депортации в Руанду все еще можно будет оспорить в суде.
https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788172399.html
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в мире, руанда, великобритания, ла-манш
20:57 31.05.2022 (обновлено: 22:29 31.05.2022)
Британия начнет депортацию мигрантов в Руанду 14 июня, сообщили СМИ
Independent: власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня