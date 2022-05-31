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Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию - РИА Новости, 31.05.2022
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Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию
Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию - РИА Новости, 31.05.2022
Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию
Созданный французским модельером Симоном Жакмю бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок продукции в Россию, сообщает газета... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:38
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Созданный французским модельером Симоном Жакмю бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок продукции в Россию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.О решении Jacquemus рассказали два местных партнера дизайнера. Добавляется, что об этом также знает один из консультантов, работавших с компанией. Как объяснил один из собеседников издания, это личное желание Жакмю, оно связано в том числе со спецоперацией России на Украине. Он также добавил, что "модельер прислал очень эмоциональное письмо", уведомив всех, что новых поставок в РФ больше не будет.Остановку отгрузок подтвердил и представитель концептуального магазина КМ20 (создан супругой акционера девелоперской компании Capital Group Павла Тё Ольгой Карпуть), в котором продается продукция Jacquemus. По его словам, согласно письму от бренда, ему на законодательном уровне запрещено вести дела с российскими фирмами.Компания успела привезти в Россию более 40% заказа с актуальными вещами, новую весенне-летнюю коллекцию Jacquemus, а также остатки сезона прошлого года все еще можно приобрести в магазине, утверждает представитель КМ20.Жакмю начал карьеру модельера в 2009 году, когда ему было 19 лет. Основанная им компания Jacquemus, специализирующаяся на продаже люксовой женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, принадлежит ему на 100%.
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россия, украина, capital group, павел тё, экономика
08:38 31.05.2022 (обновлено: 09:19 31.05.2022)
 
Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию

"Ведомости": французский люксовый бренд одежды Jacquemus отказался от поставок в Россию

© AFP 2022 / Bertrand GuayМодели представляют продукцию модного дома Jacquemus
Модели представляют продукцию модного дома Jacquemus - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guay
Модели представляют продукцию модного дома Jacquemus . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Созданный французским модельером Симоном Жакмю бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок продукции в Россию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.
О решении Jacquemus рассказали два местных партнера дизайнера. Добавляется, что об этом также знает один из консультантов, работавших с компанией. Как объяснил один из собеседников издания, это личное желание Жакмю, оно связано в том числе со спецоперацией России на Украине. Он также добавил, что "модельер прислал очень эмоциональное письмо", уведомив всех, что новых поставок в РФ больше не будет.
Остановку отгрузок подтвердил и представитель концептуального магазина КМ20 (создан супругой акционера девелоперской компании Capital Group Павла Тё Ольгой Карпуть), в котором продается продукция Jacquemus. По его словам, согласно письму от бренда, ему на законодательном уровне запрещено вести дела с российскими фирмами.
Компания успела привезти в Россию более 40% заказа с актуальными вещами, новую весенне-летнюю коллекцию Jacquemus, а также остатки сезона прошлого года все еще можно приобрести в магазине, утверждает представитель КМ20.
Жакмю начал карьеру модельера в 2009 году, когда ему было 19 лет. Основанная им компания Jacquemus, специализирующаяся на продаже люксовой женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, принадлежит ему на 100%.
Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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