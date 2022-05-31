https://ria.ru/20220531/brend-1791919677.html

Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию

Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию - РИА Новости, 31.05.2022

Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию

Созданный французским модельером Симоном Жакмю бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок продукции в Россию, сообщает газета... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:38

2022-05-31T08:38

2022-05-31T09:19

россия

украина

capital group

павел тё

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Созданный французским модельером Симоном Жакмю бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок продукции в Россию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.О решении Jacquemus рассказали два местных партнера дизайнера. Добавляется, что об этом также знает один из консультантов, работавших с компанией. Как объяснил один из собеседников издания, это личное желание Жакмю, оно связано в том числе со спецоперацией России на Украине. Он также добавил, что "модельер прислал очень эмоциональное письмо", уведомив всех, что новых поставок в РФ больше не будет.Остановку отгрузок подтвердил и представитель концептуального магазина КМ20 (создан супругой акционера девелоперской компании Capital Group Павла Тё Ольгой Карпуть), в котором продается продукция Jacquemus. По его словам, согласно письму от бренда, ему на законодательном уровне запрещено вести дела с российскими фирмами.Компания успела привезти в Россию более 40% заказа с актуальными вещами, новую весенне-летнюю коллекцию Jacquemus, а также остатки сезона прошлого года все еще можно приобрести в магазине, утверждает представитель КМ20.Жакмю начал карьеру модельера в 2009 году, когда ему было 19 лет. Основанная им компания Jacquemus, специализирующаяся на продаже люксовой женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, принадлежит ему на 100%.

https://ria.ru/20220531/biznes-1791902390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, capital group, павел тё, экономика