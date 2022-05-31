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В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 100
В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 100 - РИА Новости, 31.05.2022
В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 100
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 100, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:10
2022-05-31T18:10
2022-05-31T18:10
пернамбуку
в мире
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 100, сообщает новостной портал G1.Ранее сообщалось о 91 погибшем."Число погибших в Пернамбуку выросло до 100... Пропавшими без вести считаются 16 человек", - отмечает портал.По данным властей, 6 198 человек остались без крова.
https://ria.ru/20220530/putin-1791823162.html
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пернамбуку, в мире, бразилия
В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 100
В Бразилии число жертв ливней и оползней достигло 100