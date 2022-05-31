https://ria.ru/20220531/bpla-1791912396.html
Источник: российские системы РЭБ подавили над Черным морем беспилотник НАТО
Источник: российские системы РЭБ подавили над Черным морем беспилотник НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
Источник: российские системы РЭБ подавили над Черным морем беспилотник НАТО
Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили беспилотный летательный аппарат НАТО, предпринимавший попытки вести разведывательную... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T06:30
2022-05-31T06:30
2022-05-31T07:05
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
черное море
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили беспилотный летательный аппарат НАТО, предпринимавший попытки вести разведывательную деятельность в интересах Украины над Черным морем. Соответствующие данные сообщил РИА Новости информированный источник.Другие подробности случившегося не раскрываются.Радиоэлектронная борьбаРадиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.В современной войне, в которой значительная роль отведена передаче информации посредством распространения электромагнитных волн, средства РЭБ играют важнейшую роль в обеспечении высокой боевой эффективности средств вооруженной борьбы.Объектами воздействия в ходе РЭБ являются важные радиоэлектронные объекты (элементы систем управления войсками, силами и оружием, использующие радиосредства), нарушение или срыв работы которых приведёт к снижению эффективности применения противником своих вооружений.Целями радиопомех являются радиолинии связи, управления, наведения, навигации. Помехи воздействуют, главным образом, на приёмную часть радиосредств. Для создания радиопомех используются активные и пассивные средства. К активным относятся средства, которые для формирования излучений используют принцип генерирования (например, передатчики, станции помех). Пассивные средства — используют принцип отражения (переизлучения) (например, дипольные и уголковые отражатели).Российская армия имеет на вооружении широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы, в частности, комплексы "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и другие.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/bespilotniki-1787339528.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, черное море, нато
06:30 31.05.2022 (обновлено: 07:05 31.05.2022)
Источник: российские системы РЭБ подавили над Черным морем беспилотник НАТО
Российская система РЭБ подавила беспилотник НАТО, который занимался разведкой для Украины
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили беспилотный летательный аппарат НАТО, предпринимавший попытки вести разведывательную деятельность в интересах Украины над Черным морем. Соответствующие данные сообщил РИА Новости информированный источник.
"Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем
, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины", - сказал собеседник агентства.
Другие подробности случившегося не раскрываются.
Радиоэлектронная борьба
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.
В современной войне, в которой значительная роль отведена передаче информации посредством распространения электромагнитных волн, средства РЭБ играют важнейшую роль в обеспечении высокой боевой эффективности средств вооруженной борьбы.
Объектами воздействия в ходе РЭБ являются важные радиоэлектронные объекты (элементы систем управления войсками, силами и оружием, использующие радиосредства), нарушение или срыв работы которых приведёт к снижению эффективности применения противником своих вооружений.
Целями радиопомех являются радиолинии связи, управления, наведения, навигации. Помехи воздействуют, главным образом, на приёмную часть радиосредств. Для создания радиопомех используются активные и пассивные средства. К активным относятся средства, которые для формирования излучений используют принцип генерирования (например, передатчики, станции помех). Пассивные средства — используют принцип отражения (переизлучения) (например, дипольные и уголковые отражатели).
Российская армия имеет на вооружении широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы, в частности, комплексы "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и другие.
Специальная военная операция
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.