https://ria.ru/20220531/bpla-1791912396.html

Источник: российские системы РЭБ подавили над Черным морем беспилотник НАТО

Источник: российские системы РЭБ подавили над Черным морем беспилотник НАТО - РИА Новости, 31.05.2022

Источник: российские системы РЭБ подавили над Черным морем беспилотник НАТО

Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили беспилотный летательный аппарат НАТО, предпринимавший попытки вести разведывательную... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T06:30

2022-05-31T06:30

2022-05-31T07:05

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

черное море

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152737/96/1527379652_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d496610b2cfca47ccc401115e6d8a142.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили беспилотный летательный аппарат НАТО, предпринимавший попытки вести разведывательную деятельность в интересах Украины над Черным морем. Соответствующие данные сообщил РИА Новости информированный источник.Другие подробности случившегося не раскрываются.Радиоэлектронная борьбаРадиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.В современной войне, в которой значительная роль отведена передаче информации посредством распространения электромагнитных волн, средства РЭБ играют важнейшую роль в обеспечении высокой боевой эффективности средств вооруженной борьбы.Объектами воздействия в ходе РЭБ являются важные радиоэлектронные объекты (элементы систем управления войсками, силами и оружием, использующие радиосредства), нарушение или срыв работы которых приведёт к снижению эффективности применения противником своих вооружений.Целями радиопомех являются радиолинии связи, управления, наведения, навигации. Помехи воздействуют, главным образом, на приёмную часть радиосредств. Для создания радиопомех используются активные и пассивные средства. К активным относятся средства, которые для формирования излучений используют принцип генерирования (например, передатчики, станции помех). Пассивные средства — используют принцип отражения (переизлучения) (например, дипольные и уголковые отражатели).Российская армия имеет на вооружении широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы, в частности, комплексы "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и другие.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/bespilotniki-1787339528.html

россия

украина

донбасс

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, украина, донбасс, черное море, нато