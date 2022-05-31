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Миллионы британцев предупредили об угрозе отключения света - РИА Новости, 31.05.2022
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Миллионы британцев предупредили об угрозе отключения света
Миллионы британцев предупредили об угрозе отключения света - РИА Новости, 31.05.2022
Миллионы британцев предупредили об угрозе отключения света
Миллионам британцев грозят отключения электроэнергии и дефицит газа в случае дальнейшего сокращения поставок российских энергоносителей, предупреждает издание... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T01:26
2022-05-31T01:26
россия
великобритания
украина
электричество
природный газ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Миллионам британцев грозят отключения электроэнергии и дефицит газа в случае дальнейшего сокращения поставок российских энергоносителей, предупреждает издание The Times.Британские власти, как утверждается, подготовили "худший сценарий" и меры реагирования на него. Согласно этому сценарию, шесть миллионов домовладений могут столкнуться с нормированием подачи электроэнергии. "Отключение (электричества – Прим. ред.) будет в будние дни в часы пик утром, с 7:00 до 10:00, и вечером, с 16:00 до 21:00", - говорится в статье. Такая мера может привести к росту цен на энергоносители и снижению прогнозируемого ВВП в ближайшие годы.Кроме того, не исключено введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.Ранее стало известно, что миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента. Глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, в свою очередь, предупредил, что ценовой порог на электричество и газ в стране увеличится еще на 830 фунтов.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, великобритания, украина, электричество, природный газ
01:26 31.05.2022
 
Миллионы британцев предупредили об угрозе отключения света

Times: миллионам британцев грозит отключение света из-за дефицита энергоресурсов из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Миллионам британцев грозят отключения электроэнергии и дефицит газа в случае дальнейшего сокращения поставок российских энергоносителей, предупреждает издание The Times.
Британские власти, как утверждается, подготовили "худший сценарий" и меры реагирования на него. Согласно этому сценарию, шесть миллионов домовладений могут столкнуться с нормированием подачи электроэнергии. "Отключение (электричества – Прим. ред.) будет в будние дни в часы пик утром, с 7:00 до 10:00, и вечером, с 16:00 до 21:00", - говорится в статье. Такая мера может привести к росту цен на энергоносители и снижению прогнозируемого ВВП в ближайшие годы.
Кроме того, не исключено введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.
Ранее стало известно, что миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента. Глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, в свою очередь, предупредил, что ценовой порог на электричество и газ в стране увеличится еще на 830 фунтов.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияВеликобританияУкраинаЭлектричествоПриродный газ
 
 
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