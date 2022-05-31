https://ria.ru/20220531/bagazh-1791711284.html

Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту

Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту - РИА Новости, 31.05.2022

Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту

Эксперт рассказал, как раньше всех получить багаж в аэропорту, пишет The Sun. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T02:57

2022-05-31T02:57

2022-05-31T02:57

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперт рассказал, как раньше всех получить багаж в аэропорту, пишет The Sun.Один из популярных способов — пройти регистрацию на рейс прямо перед ее закрытием, чтобы сумка была загружена в самолет последней, а выехала первой. Однако этого может быть недостаточно."Самый действенный способ — взять в аэропорту наклейку "хрупкий багаж" и приклеить к вещам, — поясняет специалист. — Чемоданы с такими отличительными знаками почти всегда грузят на борт в самом конце. А это значит, что они появятся на ленте в числе первых".Однако он предупреждает, что нельзя указывать на наклейке свой адрес. "Таким образом, потенциальные воры поймут, что вас сейчас нет дома", — говорит эксперт.

https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, аэропорт, регистрация, туризм, туристы