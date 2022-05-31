https://ria.ru/20220531/bagazh-1791711284.html
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту - РИА Новости, 31.05.2022
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту
Эксперт рассказал, как раньше всех получить багаж в аэропорту, пишет The Sun. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T02:57
2022-05-31T02:57
2022-05-31T02:57
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперт рассказал, как раньше всех получить багаж в аэропорту, пишет The Sun.Один из популярных способов — пройти регистрацию на рейс прямо перед ее закрытием, чтобы сумка была загружена в самолет последней, а выехала первой. Однако этого может быть недостаточно."Самый действенный способ — взять в аэропорту наклейку "хрупкий багаж" и приклеить к вещам, — поясняет специалист. — Чемоданы с такими отличительными знаками почти всегда грузят на борт в самом конце. А это значит, что они появятся на ленте в числе первых".Однако он предупреждает, что нельзя указывать на наклейке свой адрес. "Таким образом, потенциальные воры поймут, что вас сейчас нет дома", — говорит эксперт.
https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, аэропорт, регистрация, туризм, туристы
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту
Эксперт рассказал, как получить багаж в аэропорту быстрее всех
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Эксперт рассказал, как раньше всех получить багаж в аэропорту, пишет
The Sun.
Один из популярных способов — пройти регистрацию на рейс прямо перед ее закрытием, чтобы сумка была загружена в самолет последней, а выехала первой. Однако этого может быть недостаточно.
"Самый действенный способ — взять в аэропорту наклейку "хрупкий багаж" и приклеить к вещам, — поясняет специалист. — Чемоданы с такими отличительными знаками почти всегда грузят на борт в самом конце. А это значит, что они появятся на ленте в числе первых".
Однако он предупреждает, что нельзя указывать на наклейке свой адрес. "Таким образом, потенциальные воры поймут, что вас сейчас нет дома", — говорит эксперт.