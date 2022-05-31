Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220531/bagazh-1791711284.html
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту - РИА Новости, 31.05.2022
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту
Эксперт рассказал, как раньше всех получить багаж в аэропорту, пишет The Sun. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T02:57
2022-05-31T02:57
туризм
новости - туризм
аэропорт
регистрация
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774780774_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_215ab87de96e4fce6cca0fd18965eef4.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперт рассказал, как раньше всех получить багаж в аэропорту, пишет The Sun.Один из популярных способов — пройти регистрацию на рейс прямо перед ее закрытием, чтобы сумка была загружена в самолет последней, а выехала первой. Однако этого может быть недостаточно."Самый действенный способ — взять в аэропорту наклейку "хрупкий багаж" и приклеить к вещам, — поясняет специалист. — Чемоданы с такими отличительными знаками почти всегда грузят на борт в самом конце. А это значит, что они появятся на ленте в числе первых".Однако он предупреждает, что нельзя указывать на наклейке свой адрес. "Таким образом, потенциальные воры поймут, что вас сейчас нет дома", — говорит эксперт.
https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774780774_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_aec164f66dbb70662122b0e161c49570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, аэропорт, регистрация, туризм, туристы
02:57 31.05.2022
 
Эксперт раскрыл секрет, как раньше всех получить багаж в аэропорту

Эксперт рассказал, как получить багаж в аэропорту быстрее всех

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВыдача багажа в аэропорту Шереметьево
Выдача багажа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперт рассказал, как раньше всех получить багаж в аэропорту, пишет The Sun.
Один из популярных способов — пройти регистрацию на рейс прямо перед ее закрытием, чтобы сумка была загружена в самолет последней, а выехала первой. Однако этого может быть недостаточно.
"Самый действенный способ — взять в аэропорту наклейку "хрупкий багаж" и приклеить к вещам, — поясняет специалист. — Чемоданы с такими отличительными знаками почти всегда грузят на борт в самом конце. А это значит, что они появятся на ленте в числе первых".
Однако он предупреждает, что нельзя указывать на наклейке свой адрес. "Таким образом, потенциальные воры поймут, что вас сейчас нет дома", — говорит эксперт.
Девушки в аэропорту - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 08:00Туризм
Не пустили на рейс, потерялся багаж: гид по нештатным ситуациям в аэропорту
 
ТуризмНовости - ТуризмАэропортРегистрацияТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала