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Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
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Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО
Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО
В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:16
2022-05-31T16:29
в мире
германия
нато
олаф шольц
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БЕРЛИН,31 мая — РИА Новости. В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям медиа-группы Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, а также газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.Сейчас рейтинг государства-членов Североатлантического альянса по численности регулярных вооруженных сил возглавляют США (1,35 миллиона), Турция (439 тысяч) и Франция (207 тысяч). Германия находится на четвертом месте (185 тысяч).Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главная цель операции — освобождение Донбасса.
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в мире, германия, нато, олаф шольц
10:16 31.05.2022 (обновлено: 16:29 31.05.2022)
 
Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО

Канцлер Германии Шольц пообещал создать самую большую армию в Европе среди стран НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН,31 мая — РИА Новости. В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям медиа-группы Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, а также газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.
"Таким образом будет значительно укреплена безопасности ФРГ и ее союзников", — пояснил он.
Сейчас рейтинг государства-членов Североатлантического альянса по численности регулярных вооруженных сил возглавляют США (1,35 миллиона), Турция (439 тысяч) и Франция (207 тысяч). Германия находится на четвертом месте (185 тысяч).
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главная цель операции — освобождение Донбасса.
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В миреГерманияНАТООлаф Шольц
 
 
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