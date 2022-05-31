10:16 31.05.2022 (обновлено: 16:29 31.05.2022)
Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО
Канцлер Германии Шольц пообещал создать самую большую армию в Европе среди стран НАТО
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН,31 мая — РИА Новости. В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям медиа-группы Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, а также газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.
"Таким образом будет значительно укреплена безопасности ФРГ и ее союзников", — пояснил он.
Сейчас рейтинг государства-членов Североатлантического альянса по численности регулярных вооруженных сил возглавляют США (1,35 миллиона), Турция (439 тысяч) и Франция (207 тысяч). Германия находится на четвертом месте (185 тысяч).
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главная цель операции — освобождение Донбасса.