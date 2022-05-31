https://ria.ru/20220531/armiya-1791936545.html

Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО

Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО - РИА Новости, 31.05.2022

Шольц пообещал Германии "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО

В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:16

2022-05-31T10:16

2022-05-31T16:29

в мире

германия

нато

олаф шольц

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БЕРЛИН,31 мая — РИА Новости. В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям медиа-группы Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, а также газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.Сейчас рейтинг государства-членов Североатлантического альянса по численности регулярных вооруженных сил возглавляют США (1,35 миллиона), Турция (439 тысяч) и Франция (207 тысяч). Германия находится на четвертом месте (185 тысяч).Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главная цель операции — освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/koshmar-1791912189.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, нато, олаф шольц