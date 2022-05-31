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В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/arest-1792033942.html
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине
Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира и главу райотдела УМВД Украины в Николаевской области по делу о жестоком обращении с... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:21
2022-05-31T14:21
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
россия
мвд украины
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира и главу райотдела УМВД Украины в Николаевской области по делу о жестоком обращении с военнопленными, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.“Савеловским судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Титовца П.Н. и Ноздратенко А.М.”, - сообщил собеседник агентства.В суде уточнили, что Титовец является начальником СИЗО Житомира, а Ноздратенко возглавляет Баштанский районный отдел УМВД Украины в Николаевской области.Ранее суд выдал санкции на заочный арест начальников СИЗО в Николаевской области Украины и в Киеве.По предварительным данным, в нарушение Женевской конвенции в указанных изоляторах российских военных неоднократно жестоко избивали и пытали.
https://ria.ru/20220530/genotsid-1791745747.html
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украина
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украина, николаевская область, россия, мвд украины, общество
14:21 31.05.2022
 
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине

В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине по делу о пытках

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира и главу райотдела УМВД Украины в Николаевской области по делу о жестоком обращении с военнопленными, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Савеловским судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Титовца П.Н. и Ноздратенко А.М.”, - сообщил собеседник агентства.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:11Специальная военная операция на Украине
В Москве заочно арестовали двух командиров украинских войск
В суде уточнили, что Титовец является начальником СИЗО Житомира, а Ноздратенко возглавляет Баштанский районный отдел УМВД Украины в Николаевской области.
Ранее суд выдал санкции на заочный арест начальников СИЗО в Николаевской области Украины и в Киеве.
По предварительным данным, в нарушение Женевской конвенции в указанных изоляторах российских военных неоднократно жестоко избивали и пытали.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская областьРоссияМВД УкраиныОбщество
 
 
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