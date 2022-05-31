https://ria.ru/20220531/arest-1792033942.html
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине
Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира и главу райотдела УМВД Украины в Николаевской области по делу о жестоком обращении с... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:21
2022-05-31T14:21
2022-05-31T14:21
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира и главу райотдела УМВД Украины в Николаевской области по делу о жестоком обращении с военнопленными, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.“Савеловским судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Титовца П.Н. и Ноздратенко А.М.”, - сообщил собеседник агентства.В суде уточнили, что Титовец является начальником СИЗО Житомира, а Ноздратенко возглавляет Баштанский районный отдел УМВД Украины в Николаевской области.Ранее суд выдал санкции на заочный арест начальников СИЗО в Николаевской области Украины и в Киеве.По предварительным данным, в нарушение Женевской конвенции в указанных изоляторах российских военных неоднократно жестоко избивали и пытали.
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РИА Новости
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украина, николаевская область, россия, мвд украины, общество
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине
В России заочно арестовали начальника СИЗО и главу РОВД на Украине по делу о пытках